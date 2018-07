Bale: "A la Eurocopa se viene a ganar el torneo, no a jugar tres partidos e irte"

Gareth Bale, futbolista de Gales, se mostró ambicioso respecto a las opciones de su selección, y declaró que a la Eurocopa hay que ir a ganar el torneo y no "a jugar tres partidos" y ser eliminados. Gales se enfrentará a Irlanda del Norte en los octavos de final. "Sabemos mucho más sobre Irlanda del Norte que Turquía. Estamos contentos, es un partido difícil, pero creemos que podemos ganar", explicó Bale.

Después de pasar la fase de grupos de manera brillante con una victoria final sobre Rusia por 0-3, el jugador del Real Madrid opinó sobre las opciones de su selección de hacer un buen papel en lo que resta de torneo.

"Aquí (a la Eurocopa) se viene a ganar el torneo, no a jugar tres partidos e irte para casa. El objetivo final es ganar, pero cada partido es tan importante como el último", afirmó en rueda de prensa.

Bale, sin embargo, indicó que su equipo, "aunque parezca un cliché", tiene que ir "partido a partido" y afirmó que a Gales le encantaría ganar a Irlanda del Norte para llegar a los cuartos de final de la competición.

"No podemos pensar en un segundo más allá hasta el pitido final del árbitro. Sabemos mucho más sobre Irlanda del Norte que Turquía. Estamos contentos, es un partido difícil, pero creemos que podemos ganar", explicó.

"Todo se ha hecho meticulosamente, no podríamos estar más felices. Estamos disfrutando del torneo, todo ha sido preparado para nosotros. Sólo tenemos llevar a cabo todo nuestro trabajo", agregó.

También dejó una frase para Inglaterra, que al final, pese a que ganó 2-1 a Gales en la fase de grupos, quedó por debajo en la clasificación. "Siempre es bonito quedar por encima de Inglaterra", señaló.

Cuestionado por el trabajo que hace su compañero Joe Allen, Bale alabó a un jugador al que quiso agradecer la labor que hace sobre el césped: "Ha sido increíble. No puedo decir lo suficiente de él. Él hace el trabajo sucio que desapercibido. Sabemos lo importante que es, le apreciamos mucho. No saldrá en los titulares de prensa, pero es un jugador increíble", indicó.

Por último, habló sobre un documental de la generación de 1958 de Gales que llegó a los cuartos de final del Mundial de Suecia que vieron el mismo día del partido ante Rusia.

"Fue muy interesante y quieres empujar a la nación hacia adelante, no sólo por nosotros, sino para dar a nuestro país más de una oportunidad para salir y jugar al fútbol. Eso hará que nuestra selección esté más fuerte en el futuro", explicó. "No hay nada mejor que estar en un gran campeonato con tu país, no hay nada mejor. El grupo es increíble y nadie esperaba una hazaña así", finalizó.