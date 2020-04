El Real Madrid dejaría marchar a Bale, Modric y Marcelo... si llega una buena oferta

En la actualidad, hay 26 jugadores con Reiner en la plantilla, más los 10 cedidos. Luca Zidane y Borja Mayoral no cuentan y ninguno de los 33 termina contrato.

El gran problema para hacer la profunda reestructuración es que nadie se quiere marchar, ni siquiera los que no juegan. El Real Madrid abriría la puerta de salida a Modric, al que pretenden en Milán. Marcelo, se habla de la Juve pero no quiere irse. El útlimo es Bale, el que más cobra del equipo, que además no está dispuesto a bajarse el sueldo.

Más fácil pueden ser las salidas de James, Lucas Vázquez y Nacho.

En los refuerzos, los blancos tienen claro que quieren un '9' y Haaland gana enteros ante el 'fiasco' de Jovic.