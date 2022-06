La dura confesión de Ana Peleteiro: revela que sufrió abusos sexuales

LEER MÁS Ana Peleteiro responde en redes a los que la critican por comprarse un coche de lujo

La atleta Ana Peleteiro, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de triple salto, ha confesado una dura experiencia que vivió en su pasado con una ex pareja. Lo ha hecho en el programa de Las Uñas con Sindy Takanashi en Atresplayer.

Peleteiro señala que era seguidora del programa y que en una edición del pasado tuvo una dura experiencia al sentirse reflejada con una entrevistada: "Estaba entrenando en Portugal, viendo esta entrevista y de repente me echo a llorar" y en ese momento sabía lo que le estaba ocurriendo: "es que esto que esta contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual", añade.

La deportista revela que el choque de realidad que le supuso darse cuenta de esto, le afectó bastante: "Ya había estado en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero hasta ese punto de darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy".

Y reflexiona sobre la falta de educación sexual que permite que actos como este se produzcan sin que la víctima sea consciente: "Que yo me tenga que dar cuenta de eso por un programa de televisión es un poco triste, porque me di cuenta de que la educación sexual que tengo es mínima y tengo 26 años, y esos es una pena. Entonces me ha hecho reflexionar que el día de mañana, si soy madre, si puedo serlo o incluso con las hijas de mi pareja, si sus madres no lo hacen, decirle lo que sí y lo que no, porque a mi en mi casa nunca se me ha dicho"