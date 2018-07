Destacada actuación de Pau y Mirotic en la victoria de los Bulls en Filadelfia

La inspiración en todas las facetas del juego de los ala-pivotes Pau Gasol y Nikola Mirotic los convirtió en los españoles más destacados en la jornada de la NBA y además los únicos triunfadores con su respectivo equipo de los Bulls de Chicago. Todo lo contrario de lo que le sucedió a su hermano, el pívot Marc Gasol, al ala-pívot Serge Ibaka, y al base Ricky Rubio, que no pudieron evitar las derrotas de los Grizzlies de Memphis, Thunder de Oklahoma City y Timberwolves de Minnesota, respectivamente.

El mayor de los Gasol se mantuvo en su línea de aportación de un doble-doble, la misma aportación que hizo el novato hispano-montenegrino Mirotic y ayudaron a los Bulls a vencer a domicilio por 95-104 a los Sixers de Filadelfia, en tiempo de prórroga. Gasol, que jugó 43 minutos, logró su sexto doble-doble consecutivo y el número 45 en lo que va de temporada, incluido el Partido de las Estrellas, al anotar 27 puntos, y capturar 16 rebotes, incluidos 12 que fueron defensivos.

El jugador de Sant Boi encestó 13 de 25 tiros de campo y acertó 1 de 2 desde la línea de personal, dio dos asistencias, puso un tapón y perdió cuatro balones, su mancha negra durante el partido. El mayor de los hermanos Gasol, que fue el segundo máximo encestador del equipo, sólo superado por el base Aaron Brooks (31 puntos), se consolidó como líder de la NBA en el apartado de dobles-dobles con 44. "Es un triunfo muy valioso para nosotros", declaró Gasol. "Hemos tenido que superar un gran números de problemas, pero al final logramos la victoria que nos dará una gran confianza".

La que tuvo Mirotic que salió de titular en el puesto de número tres por Mike Dunleavy e hizo una gran labor al aportar otro doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes, todos defensivos. Mirotic jugó 43 minutos y anotó 5 de 13 tiros de campo, incluidos dos triples en cinco intentos, y 4 de 5 desde la línea de personal, dio cinco asistencias, puso un tapón y también perdió cuatro balones, el gran problema que acusan los Bulls como equipo en los últimos partidos. Ante los Sixers, los Bulls volvieron a tener 18 pérdidas de balón por sólo 10 del equipo de Filadelfia.

Marc Gasol llegó al TD Garden, de Boston, y esta vez no pudo ser el líder con su aportación individual que le iba a costar a los Grizzlies de Memphis la derrota por 95-92 ante el equipo local de los Celtics, que luchan por estar en la fase final. El hermano mediano de los Gasol no tuvo su mejor inspiración y aunque cumplió con nueve puntos y siete rebotes no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota.

El jugador All-Star disputó 34 minutos en los que anotó 4 de 9 tiros de campo, y 1 de 1 desde la línea de personal, cuatro de los siete rebotes fueron defensivos, pero no tuvo protagonismo dentro de la pintura, y tampoco sus cuatro asistencias, una recuperación de balón y un tapón tuvieron compensación en el marcador final.

Tampoco los 15 puntos que aportó Ibaka, el hispano-congoleño, que jugó con los Thunder de Oklahoma City y su equipo perdió de local por 108-120 ante Los Ángeles Clippers, que les costó bajar al noveno puesto de la Conferencia Oeste. Ibaka jugó 26 minutos y anotó 6 de 13 tiros de campo, incluido un triple en dos intentos, y estuvo perfecto 2-2 desde la línea de Personal. El internacional español también capturó tres rebotes, que fueron todos defensivos y dio dos asistencias, pero perdió el duelo ante los hombres altos de los Clippers, especialmente con el pívot DeAndre Jordan.

Mientras que Rubio tampoco encontró su mejor inspiración en la visita que los Timberwolves hicieron a los Suns de Phoenix, que al final ganaron por 106-97. El jugador de El Masnou cumplió al aportar ocho puntos, cinco rebotes y seis asistencias, pero no tuvo la brillantez que en partidos anteriores a la hora de la dirección del ataque de los Timberwolves. Rubio, que disputo 28 minutos, anotó 4 de 11 tiros de campo, falló los cuatro intentos de triple que hizo, tampoco fue a la línea de personal, no recuperó ningún balón y perdió uno.