David Ferrer entre los convocados por Conchita Martínez

Conchita Martínez ha dado su primera lista de convocados como capitana del equipo español de Copa Davis. Los jugadores que viajarán a Rusia para mantener la categoría en la competición son David Ferrer, Pablo Andújar, Marc López, David Marrero y Gimeno Traver.

Respecto a David Ferrer ha comentado que pese a su lesión, si el jugador de Jávea consigue recuperarse, estará en Rusia. Explica que ha hablado con todos los jugadores y tiene su apoyo y el de la Federación.

Incluso ha comentado que han esperado a Rafa Nadal hasta esta misma mañana pero ha dejado claro que el balear no está en su mejor momento y por ello no ha querido viajar con el equipo. "Rafa no pasa por su mejor momento y necesita descanso" afirma.

Conchita Martínez que se ha sentido muy agradecida por el apoyo de la Federación para ser la capitana no ha dudado en decir que "sobre el papel España es favorita". Aunque ha reiterado que depende de la pista habrá un tipo de juego u otro.

La primera capitana española del equipo de Copa Davis ha hablado además de su cargo como capitana de la Copa Federación. Explica que son dos cargos compatibles y que "mi compromiso y dedicación al tenis ha hecho que acepte el cargo como capitana".

Por último espera estar muchos años como capitana y nos ser un parche de transición. "En ningún momento vengo a poner un parche y eso lo quería tener claro con los jugadores y con la Federación" ha afirmado.