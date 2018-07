David Cal: "No tenía ganas y me ha faltado motivación"

El palista gallego David Cal, el deportista español con más medallas (5, 4 de plata y 1 de oro) en unos Juegos Olímpicos, ha confirmado este viernes que se retira del piragüismo por "falta de ganas y motivación" y que no disputará así el próximo año en Río de Janeiro (Brasil) la que iba a ser su cuarta cita olímpica.

"Hoy vengo a dar la noticia de que me retiro. Pensaba que el proyecto en Brasil iba a ser ilusionante, pero no ha podido ser. No me encontraba a gusto, no tenía ganas, no me encontraba motivado y es la causa de haber tomado esta decisión", dijo Cal en rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de su localidad natal, Cangas do Morrazo (Pontevedra).

Cal, de 32 años, ingresó el 8 de agosto de 2012 en la leyenda del deporte olímpico español, tras lograr la plata en el C-1 1000 metros, su quinta presea en unos Juegos y superar así a otros mitos del deporte español, el 'pistard' Joan Llaneras y la tenista Arantxa Sánchez-Vicario, con 4.

De este forma se confirma el anuncio que hizo el pasado miércoles el Comité Olímpico Español (COE). "El máximo medallista olímpico español se retira. Sólo una palabra para nuestro campeón @DavidCal1: ¡Gracias!", escribía su cuenta oficial de twitter.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, anunció ese mismo miércoles que dicho organismo homenajeará al palista gallego, que logró cinco metales (1 oro, 3 platas y 1 bronce) en Mundiales y otros cinco (1 plata y 4 bronces) en Europeos, el próximo 13 de abril.