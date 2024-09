Dani Molina conquista el oro en París veinte años después: "Sabía que lo iba a hacer"

Dani Molina ha hecho buenos los pronósticos y se ha proclamado campeón paralímpico de triatlón logrando el oro que le faltaba. Su emoción en la línea de meta ha dejado patente todo lo que ha trabajado para lograrlo: "Solo los que lo han visto de cerca saben lo que he trabajado para esto".

Su caso es muy particular porque ha vuelto a unos Juegos Paralímpicos 20 años después de que lo hiciera en Atenas 2004. Cuando tenía 22 años en 1997, su vida cambió por completo un 28 de mayo. Regresaba de su jornada de trabajo cuando un coche se atravesó en el camino de su moto a la salida de una gasolinera. Dani casi pierde la vida pero tras más de una decena de operaciones consiguió salir adelante. Perdió la pierna pero ganó una vida. Y la posibilidad de cumplir un sueño el de ser deportista profesional. Por eso no cambiaría nada de lo que le ha pasado en su vida. Porque ahora tiene una vida más completa y mejor de la que tenía antes.

Y él sabía que aquí en París era el mejor de su categoría. "Puede sonar prepotente, pero sabía que si hacía lo que tenía que hacer iba a ser oro", ha explicado Dani en la meta. En una carrera que ha estado en duda hasta el último momento por el estado del agua del Sena. "Lo peor ha sido ir a dormir sin saber si hoy íbamos a competir, explicaba. Un Dani, que en abril tuvo una grave infección de rodilla que le hizo temer por perderse esta cita. Sin embargo, una vez más se ha sobrepuesto para alcanzar su sueño: "Cuando he girado hacia meta he disfrutado mucho. Un oro en Juegos sabe distinto, no tiene nada que ver. Es increíble".

Y con sorpresa. Debido al retraso del triatlón, pensaba que su familia se marchaba como estaba previsto. Sin embargo, un retraso en el vuelo les ha permitido estar aquí. "No me habían dicho nada. He visto muchos mensajes borrados en el grupo de Whatsapp y he sospechado. Cuando les he visto ha sido una gran sorpresa", ha dicho Dani que ahora podrá festejar este éxito con todos ellos.

"Han sido 20 años por un desierto muy duro en el que hemos sufrido muchísimo, el que lo hemos sufrido, lo hemos pasado bien, mal y pasado muy mal. Hemos tenido épocas muy duras donde veíamos como otros deportistas llegaban a los Juegos y nosotros nos quedábamos en casa y eso como deportista son momentos duros", ha comentado a los medios Molina, que en la capital francesa ha podido por fin competir en triatlón ya que antes su categoría no estaba incluida.

Pero el madrileño sabía que cuando le dejaran "competir" iba a ser "campeón paralímpico. "Lo he sabido desde que me cogió mi entrenador y las primeras palabras que le dije fueron que quería ser campeón paralímpico y del mundo. Trabajamos duro este año y por todo lo que habíamos trabajado anteriormente, mi entrenador me dijo: 'Dani, ya vas a ser campeón'".