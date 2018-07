Lopetegui, sobre las ausencias: "He hablado con los que considero que tenía que hablar"

Julen Lopetegui ha dado la esperada lista de convocados para el Mundial de Rusia. En ella, no figuran nombres como el de Morata o el de Sergi Roberto, decisiones "difíciles de tomar" para el seleccionador.

Detalle con los no convocados

"Quiero tener un recuerdo a todos los jugadores que no están en la lista" .

Comunicación con todos

"He hablado con los que no han entrado en la lista. No hay un motivo negativo".

Dudas difíciles

"Siempre hay dudas, incluso cuando tomas la decisión. Todas las decisiones pesan, son difíciles".

Ocho defensas y cuatro delanteros

"Llevar cuatro delanteros no era lo que queríamos".

El equipo por encima

"Por encima de nombres, lo importante es el equipo".

Con ganas

"Tenemos ilusión, pasión y ganas de empezar el Mundial ya".

La competición más dura

"El Mundial es la competición más bonita y más dura que existe. Cualquier mínimo error te deja fuera".