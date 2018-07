ATLÉTICO O BARCELONA, EN LA CABEZA DEL FRANCÉS

Griezmann: "¿Los rumores? No me molestan, me encuentro bien, feliz y con plena confianza"

Antoine Griezmann está cada vez más cerca de decidir qué hacer con su futuro. El francés prefiere mantenerse al margen de todo, y a pesar de los rumores, dice estar "feliz". Además, está confiado en la labor que Francia puede hacer en el Mundial de Rusia.

redacción | Madrid | Actualizado el 16/07/2018 a las 23:36 horas