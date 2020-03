El CONI anuncia la suspensión de todos los eventos deportivos en Italia hasta el 3 de abril

"Todas las actividades deportivas en todos los niveles están suspendidas hasta el 3 de abril de 2020", dice el CONI en una nota publicada en su página web, que pide al Gobierno italiano que firme un decreto "específico que incluya esta decisión", se recoge en el comunicado del CONI.

No obstante, el CONI recuerda que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran dentro de la disponibilidad jurisdiccional del Comité y, por lo tanto, no pueden ser reguladas por esta decisión.

