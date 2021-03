Santiago coronará al vencedor de La Vuelta 2021 después de tres etapas decisivas en Galicia

La “Vuelta de las catedrales”, como recordó el actor David Amor y conductor del acto, se cerrará en este 2021 con una “emboscada” diseñada por el ex ciclista Óscar Pereiro en la penúltima etapa, antes de la crono de casi 34 kilómetros que finalizará en Santiago de Compostela, para conmemorar el Año Santo que se alargará excepcionalmente hasta el 2022 como consecuencia de la pandemia.

“Aquí se le puede dar la vuelta a la carrera, es una emboscada de las buenas porque no hay descanso”, advirtió Pereiro, el único gallego que presume de un Tour de Francia en su palmarés. En septiembre de 2020 Miguel Ángel “Superman” López se exhibió en la carrera francesa con un temerario ataque y una explosiva subida al col de La Loze. A Pereiro le maravilló aquella etapa, y encontró en la carretera de su Mos natal un circuito parecido para “destrozar” las piernas de los favoritos de la Vuelta 2021. “En los últimos 50 kilómetros no hay un metro llano, es imposible recuperar si has perdido a tu equipo”, dijo, sonriendo, el ciclista gallego, que quiso homenajear a todos aquellos amigos que le acompañaban por esas exigentes carreteras en sus años de profesional: “Es un guiño para mi pandilla, de los 500.000 kilómetros que he hecho en bicicleta, más de la mitad fueron por ahí”.

Pereiro recordó la exhibición del colombiano del Astana, y busca emular aquel “cuerpo a cuerpo, una lucha de uno contra uno de los mejores” antes de la etapa cronometrada entre Padrón y Santiago de Compostela, un rompepiernas que, todos coinciden, será decisiva. “Con una crono en el último siempre hay ese margen de sorpresa, sobre todo porque se vienen de etapas muy exigentes”, comentó el gallego Carlos Canal, que participará en esta edición con el Burgos BH.

El paso de la "Vuelta de las catedrales" por Galicia se presentó este viernes en la Ciudad da Cultura de Santiago, que se iniciará en Burgos con una contrarreloj de 8 kilómetros para conmemorar el VIII Centenario de su catedral Patrimonio de la Humanidad, y finalizará con tres durísimas etapas en tierras gallegas.

Una exigente de media montaña que finalizará en Monforte de Lemos, la “emboscada” de Pereiro con salida en Sanxenxo y llegada en Mos, con 5 cotas que trasladarán al espectador a la inigualable "Lieja"; y el final con la cronometrada entre Padrón y Santiago, 33,7 kilómetros que pueden decidir el ganador. “Va a ser súper emocionante”, auguró Ezequiel Mosquera, segundo clasificado de la Vuelta2010.

"La presencia de la Vuelta tiene que ser un revulsivo para Santiago, el turismo y la peregrinación son elementos fundamentales para la vida de la ciudad”, señaló el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo. “Es la perfecta guinda a lo que está pasando y a lo que aún tiene que pasar”, añadió el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Javier Guillén, director de la Vuelta, habló del vínculo entre la Comunidad y la carrera ciclista, que se sigue en más de 190 países, donde disfrutarán de los “inigualables” paisajes de Galicia: “Aquí nunca se sabe qué va a pasar”, incidió sobre la dureza de esas últimas tres etapas. Y desveló una conversación el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijoo: “Siempre me dice que Santiago es la capitán de Europa”.

El alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, agradeció a la organización de la Vuelta su apuesta “decidida” por la Ribeira Sacra, y más en este 2021 en el que puede ser declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

“La Vuelta es deporte, pero también es promoción económica y turística”, afirmó Tomé, que bromeó con el presentador del acto, David Amor: “Los ciclistas podrán recuperar con un buen vino de nuestra Ribeira Sacra”. De Monforte a Sanxenxo, el ayuntamiento con más banderas azules del mundo, recordó Telmo Martín, su alcalde.

En 2005 salieron de allí los barcos participantes en la Vuelta al Mundo de vela; en este 2021 saldrán los favoritos al podio de la Vuelta ciclista 2021, en una etapa que finalizará en Mos, la localidad de Óscar Pereiro, el diseñador de esa terrorífica emboscada. Es Galicia, un rompepiernas. EFE