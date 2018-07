Carlo Ancelotti: "Tenemos la obligación de no fallar y luchar por la Liga"

Carlo Ancelotti ha dejado claro en rueda de prensa que el Real Madrid tiene que luchar hasta el final por la consecución de Liga, "tenemos la obligación de no fallar". Por ello el italiano ha dicho que "tenemos que afrontar el partido ante el Éibar con mucha concentración".

Por ello, ha reconocido que todas las partes del club querían recurrir la amarilla que Ronaldo vio en Vallecas. "Hemos pedido todos presentar el recurso porque la tarjeta no era justa y porque para el partido de mañana necesitamos a Cristiano" ha afirmado. Además, ha quitado importancia al gesto de Cristiano tras el claro penalti diciendo que se limitan al Comité.

En cuanto al once inicial que jugará en el Santiago Bernabéu ante el Éibar ha explicado que no tiene nada decidido al respecto. "No he tenido buenas indicaciones sobre el perfil físico y tendré que esperar a mañana que haremos un pequeño entrenamiento" ha aclarado.

Lo que sí ha dejado claro es que Luka Modric será de la partida a pesar de las molestias con las que terminó el partido del pasado miércoles. Ancelotti asegura que está algo cansando, al igual que el resto de jugadores, por la intensidad del partido en Vallecas. Tamibén ha confirmado que Pepe estará disponible para el partido de mañana y el del martes frente al Atlético de Madrid.

Keylor Navas será la novedad en el once titular en detrimento de Iker Casillas. El entrenador italiano ha dicho que jugará de inicio porque no tiene la oportunidad de hacerlo durante el partido si no es por la lesión del titular. De esta manera también ha justificado la suplencia de Jesé y Chicharito que disponen de pocos minutos en cada encuentro.



Sobre Jesé ha dicho que cada vez está mejor y más recuperado. "Ahora creo que va a estar bien, le faltan minutos, pero desde aquí a final de temporada va a tomar más minutos" ha dicho sobre el jugador canario con el que ya tuvo problemas por un cambio en los últimos segundos de un partido.

También ha tenido palabras para el capitán del equipo Iker Casillas. "Casillas quiere quedarse aquí, nosotros lo queremos, yo lo quiero y no creo que necesite protección. Tiene la espalda muy larga y es un profesional extraordinario" ha argumentado.

Por último, ha explicado la ausencia de Khedira y Coentrao en el entrenamiento de hoy y en la convocatoria de mañana. Según Ancelotti Khedira tiene problemas en su espalda y Coentrao no podrá estar ante el Éibar por molestias en una de sus rodillas.