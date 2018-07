Del Bosque: 'No sabemos valorar lo que tenemos'

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, lamenta el cierto pesimismo que rodea a la actuación del equipo, pese a haber logrado el pase a los cuartos de final de la Eurocopa de Polonia y Ucrania, recalcando que se ha pasado "de ricos a pobres muy rápido".

"Vi el partido repetido y tengo una opinión distinta del que terminé viendo"

"Esa es la sensación (de pesimismo), parece que todas las selecciones se abrazan cuando han pasado y nosotros tenemos expectativas tan grandes que todo nos sabe a poco. Hemos pasado de ricos a pobres muy rápido, no sabemos valorar lo que tenemos", advirtió Del Bosque en rueda de prensa un día después de la victoria ante Croacia.

Así, pidió "trasladar optimismo y no este pesimismo". "Es la única que no he visto abrazarse, sino que se ha ido a la caseta como si hubiéramos tirado un penalti y no tiene importancia. Hemos hecho una clasificación estupenda, llevamos la misma línea de triunfos y el futuro nos pondrá en nuestro sitio", añadió.



Para el salmantino, se ha visto "un equipo equilibrado" y que no ha cedido "muchas ocasiones", aunque sabe que les ha "faltado un poco más de profundidad". "El partido de ayer es muy difícil, Italia también. Tampoco podemos mirar para otro lado si vemos alguna cosa mal, hay que ponerle remedio, pero si me permitís lo hablaré con los propios jugadores", aseguró.



Por ello, no tiene previsto cambiar el estilo, al contrario de lo que hacen sus rivales. "Tengo la opinión de que nos ha ido bien y no hay que dudar de él, y sería lo peor hiciéramos, tener esas dudas, si los de dentro o los de fuera levantáramos sospechas a lo que nos ha llevado a donde estamos. Tenemos recursos para equipos que juegan tan replegados", afirmó.



Así, recalcó que el "fútbol es un permanente debate" y volvió a dejar claro que de todos sus internacionales "cualquiera podría jugar". "Cada uno tiene gustos distintos, pero es un grupo estable, con una alineación y patrones de juego estables que no nos hace dudar, pese al resultado porque el fútbol está muy igualado. No digo que seamos exageradamente optimistas, tiene que haber un punto de equilibrio porque tenemos muchas opciones por delante. Vamos a cuartos como cualquier otra selección, como seria candidata", resaltó.



"Salvo esa acción, dominamos el partido"

"Anoche vi el partido repetido y tengo una opinión distinta del que terminé viendo. La sensación era de pesimismo, de sufrir mucho, y tampoco hicimos algunas cosas tan mal. Siempre hubo una amenaza, no tuvimos mucha profundidad y el no hacer gol hacía que existiese esa amenaza. Hubo un contrario difícil y era un partido puñetero, entre amaños y pactos y que nos valía el empate", reiteró Del Bosque.



Sobre el disgusto de los aficionados con el tema del '9', el extécnico del Real Madrid fue claro. "Acepto que no estén conformes, hay opiniones distintas, y casi siempre tienen que ver con el resultado. Quedó la sensación de que lo habíamos pasado muy mal y que si el remate Rakitic entra estaríamos hablando de otra cosa. Defensivamente, salvo esa acción, el resto del partido dominamos el partido, sin profundidad, pero el contrario también jugaba, se replegó muy bien y no dejó espacios. Creo que ellos pasaron más apuros que nosotros, con '9' y sin él", aseveró.