El Barcelona confirma el fichaje de Vermaelen

El defensa belga Thomas Vermaelen ha fichado por el Barcelona para las próximas cinco temporadas y este domingo será presentado como nuevo jugador del conjunto azulgrana, según ha anunciado el club catalán en un comunicado.

El central, de 28 años, llegó este sábado a la capital catalana y pasó con éxito el preceptivo reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato.

El Barça pagará al Arsenal por el traspaso del jugador unos 15 millones de euros, más un bonus variable de otros cuatro millones, si el equipo gana hasta dos veces la Liga de Campeones.

Vermaelen, después del pertinente posado con el escudo del Barcelona en las oficinas del club, ha dado su primera entrevista como jugador del Barcelona.

El belga ha reconocido que se trata de "un honor" formar parte de la plantilla azulgrana, en sus primeras declaraciones después de conocerse de manera oficial este sábado por la tarde su traspaso procedente del Arsenal, un equipo en el que ya convivió con la exigencia y la necesidad de "ganar".

"Es un sueño de mucha gente poder jugar en este club. Juegas con los mejores jugadores del mundo, y por lo tanto es un gran honor jugar con ellos aquí. Es bueno para mí porque seré mejor jugador si entreno cada día con estos jugadores", indicó en su primera entrevista como culé en la web del club catalán.

Por otro lado, Vermaelen aseguró que no tiene presión por llegar al Barça. "He jugado en el Arsenal y no creo que aquí sea muy diferente. Hay que ganar cada partido, y entiendo que siempre habrá presión para rendir bien, y es lo que intentaré hacer", indicó.

Además, el ex del Arsenal apuntó que espera que su adaptación sea rápida. "Es un país diferente, un idioma diferente, y entrenadores diferentes. No será fácil. Tendré que adaptarme lo más rápido posible y luego veremos dónde llegamos", finalizó.

El domingo, a las 12.30 horas, será presentado en la sala de prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou.