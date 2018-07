Los Warriors remontan 23 puntos contra los Clippers con un Stephen Curry estelar

Curry aportó 40 puntos al anotar 11 de 27 tiros de campo, incluidos 6 de 14 triples, y estuvo perfecto 12-12 desde la línea de personal. El Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y de las Finales de la NBA también brilló en el juego interior al capturar 11 rebotes defensivos, dio cuatro asistencias, recuperó tres balones y perdió siete, su lunar en otra actuación sobresaliente que aseguró a los Warriors la marca de 13-0.

Junto a la inspiración encestadora de Curry, otros tres titulares de los Warriors también tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta Klay Thompson que logró 25 puntos al anotar 6 de 12 tiros de campo, tres triples en cinco intentos, y 10 de 12 desde la línea de personal.

El alero Harrison Barnes llegó a los 21 puntos con otros tres triples, siete rebotes y una asistencia, que lo dejaron como tercer máximo encestador. Mientras que el alero Draymond Green se convirtió en el jugador más eficaz de la ofensiva arrolladora de los Warriors, actuales campeones de liga, al aportar 19 tantos después de anotar 7 de 9 tiros de campo, incluidos 3 de 3 desde fuera del perímetro, y 2-2 desde la línea de personal.

Green también se encargó de dirigir el ataque de los Warriors al repartir nueve asistencias --líder del equipo en esa faceta del juego--, capturó seis rebotes --todos defensivos--, recuperó un balón, perdió tres y puso un tapón.

Los Warriors como equipo tuvieron un 52 (38-73) por ciento de acierto en los tiros de campo, el 57 (17-30) de triples y el 86 (31-36) de personal, comparados al 50 (44-88), 45 (13-29) y 67 (16-24), respectivamente, de los Clippers, que también perdieron el duelo bajo los aros con 35 rebotes por 44 de Golden State.

Los actuales campeones de liga, que se convirtieron en el quinto equipo en la historia de la NBA que tienen comienzo de temporada con marca perfecta de 13-0 y 6-0 de visitantes, sólo fueron inferiores a los Clippers en el control del balón al sumar 19 perdidas por 10 del equipo angelino.

Paul aunque aportó 35 puntos, su mejor marca de la temporada, incluidos 18 en el primer cuarto cuando los Clippers lograron parcial de 41-25, al final sintió la ausencia de los dos partidos anteriores que fue baja con molestias en la ingle derecha y no pudo competir con las genialidades encestadoras de Curry.

El ala-pívot Blake Griffin aportó 27 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, pero tampoco pudo evitar que los Warriors en la segunda parte los aplastasen con parcial de 70-49 tras haber concluida la primera con desventaja de 14 tantos (68-54) de los actuales campeones de liga.

El escolta Jamal Crawford anotó 15 puntos, mientras que el pívot DeAndre Jordan llegó a los nueve tantos y sólo pudo capturar 10 rebotes sin que tuviese protagonismo en el juego interior.

La derrota de los Clippers (6-5), a seis juegos de los Warriors en la clasificación de la División del Pacífico, la segunda que sufren esta temporada en el duelo con el equipo de Oakland, al que el entrenador de la franquicia angelina, Doc Rivers, menospreció al declarar que habían ganado el título de suerte al no enfrentarse contra ellos o los Spurs en la fase final, que eran los mejores.

"Creo que, al menos, si no somos el mejor equipo, hemos demostrado que nunca nos afecta el pánico cuando vamos abajo en el marcador", declaró el entrenador interino de los Warriors, Luke Walton. Mientras que Green reivindicó el espíritu de lucha que siempre mantiene el equipo y que no importa lo que suceda en el campo no dan nada por perdido.

Ahora los Warriors tendrán como próximo objetivo buscar la marca de 16-0, la mejor que podría darse en la historia de la NBA para un comienzo de temporada. Sus próximos tres rivales serán los Bulls de Chicago, hoy, viernes, en su campo del Oracle Arena, el domingo viajan a Denver para enfrentarse a los Nuggets y el martes estarán de nuevo en su campo para recibir a Los Ángeles Lakers.