Baloncesto unido contra el cáncer de mama

Es por ello que el primer detalle que he de destacar del fin de semana es el gesto de Alejandro Martínez, entrenador de Iberostar Tenerife. Comprometido a donar 1 euro por cada punto anotado, en toda la jornada, los equipos cumplieron con su parte al anotar un total de 1376 puntos. Don Alejandro donará 1376 euros a AMATE, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Tenerife. BRAVO.

Segundo detalle. Joan Plaza en la rueda de prensa posterior al partido del Unicaja de Málaga ante el Manresa. Para sorpresa de todos los asistentes a la misma, el técnico apareció con una pajarita. Su particular homenaje a Andrés Montes, fallecido hace 5 años, y que a su manera hizo todo lo posible por "vender" el ba-lon-ces-to. Aunque te suene a exageración y acudiendo a la canción "My Way", fue nuestro Frank Sinatra del baloncesto. Te echamos de menos Andrés aunque siempre estarás entre nosotros con gestos como el de Joan.

Tercer detalle. Felipe Reyes. 600 partidos en la ACB. Pablo Laso le puso de titular en el partido que enfrentó a Real Madrid y FIACT Joventut (el mejor hasta el momento de la temporada) y él respondió con 11 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias para 19 de valoración. Siempre responde el capitán del Real Madrid.

Cuarto detalle. KC Rivers. Todos hemos de dar gracias por encuentros como el vivido ayer en el Palacio de los Deportes de la CAM. El Joventut estuvo extraordinario, rozando la proeza, pero éte aquí que apareció en el último cuarto KC Rivers con 15 puntos que pusieron patas arriba el envite. El aficionado ya sabe el motivo que llevó al equipo blanco a ficharle. Un microondas.

Quinto detalle. Baskonia. Es la parte negativa de esta historia. Tres derrotas en otros tantos partidos. Merecería un análisis en profundidad (lo realizaré cuando hayan pasado más jornadas y los malos augurios se confirmen) pero de primeras se podría decir que es la consecuencia inmediata de fichar a tanto norteamericano en busca del pasaporte perdido. Han perdido aficionados, han perdido identificación...

P.D.: aficionados e identificación son palabras fundamentales para que nuestra Liga vuelva a ser referente en Europa. Más allá de audiencias televisivas (parece que más de uno está obesionado con ellas), la ACB debería tomar medidas inmediatas para que las gradas de los pabellones vuelvan a estar llenas. Me hierve la sangre cuando en un encuentro tan espectacular como el de ayer en el Palacio "sólo" hubo 8.000 aficionados. Actúen por favor.