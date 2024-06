Sito Alonso: "Queremos soñar contra el Real Madrid"

En primer lugar, el técnico madrileño agradeció la deportividad del Unicaja tras ganar el quinto partido por 70-79 en el Martín Carpena: “Nos han tratado de maravilla y se han comportado muy bien en la derrota y la victoria”. Para Alonso tiene una “dificultad tremenda” lo que han logrado en este quinto partido, logrando el billete a la primera final liguera de la historia del club “después de un inicio de partido espectacular y un segundo impulso de Unicaja”, aunque sabía que la presión al final “iba a ser para ellos”.

“No me imaginaba en una final de la ACB con Murcia, así que ahora a seguir disfrutando”, reconoció, aunque admite que “no cambia” por nada “el momento de la salvación” en su primera temporada en 2019, aunque esta clasificación es de una "felicidad máxima. En otras temporadas se decía que fuera de casa no competíamos y este año hemos sido históricos. Valencia lo hizo muy bien y Unicaja nos destrozó en Murcia”, reivindicó, preguntado por la capacidad de su equipo para ganar dos veces en Valencia y tres en Málaga.

“No hay que ponernos techo, el equipo quiere soñar contra el Real Madrid, ¿por qué no?”, dijo sobre el rival en la final, advirtiendo de que “tienen que venir al palacio, por lo que a ver si podemos rascar un triunfo”, para lo que saldrán “con nada que perder”. En un momento emotivo de la rueda de prensa, Alonso recordó a su madre fallecida: “Perder a mi madre el 28 de agosto no lo esperaba, y se lo decía a los jugadores, que ellos me han dado la tranquilidad de disfrutar una temporada sin el apoyo fundamental de mi vida”.