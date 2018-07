Shawn James, jugador del Bilbao Basket, no viaja con el equipo a París por temor

El estadounidense Shawn James no ha viajado a Francia junto al resto de sus compañeros del Dominion Bilbao Basket "por decisión propia" y se une así a la baja del lesionado Axel Hervelle para el partido de la Eurocopa que va a enfrentar el martes al equipo bilbaíno y al Nanterre en pista gala.

Así la ha confirmado el entrenador del DBB, Sito Alonso, antes de subir al autobús rumbo al aeropuerto de Bilbao para tomar un vuelo con destino a París, después de que la Euroliga haya confirmado que mantiene para mañana este encuentro de la Fase de Grupos de la segunda competición continental.

"James no viaja por una decisión propia respetada por el club. Nos gustaría que estuviera, pero no podemos tomar la responsabilidad de que lleguemos allí y no tengamos seguridad. ¿Qué le decimos a Shawn? Vamos confiando en que todo va a ir bien y confiando en hacer un buen partido", ha explicado Alonso.

El técnico ha añadido que su opinión personal es que el partido no debía haberse jugado mañana porque la cercanía de los atentados del viernes en París produce una "incertidumbre" que repercute en el encuentro.

También ha desvelado que el club ha intentado "retrasarlo al menos un día" o disputarlo "a la vuelta del partido de Eslovenia', ante el Olimpia, previsto para el 8 de diciembre, dos opciones desestimadas finalmente por la Euroliga.

"Deportivamente partimos con dos circunstancias -las bajas de James y Hervelle- que nos convierten en un equipo diferente, pero tengo una fe ciega en que los jugadores viajan con la intención de hacer un buen partido e intentar lograr una victoria importante, aunque con unos hándicaps que no contábamos", ha explicado.

Alonso ha anunciado también que ante esa baja de última hora de James se ha desplazado con el equipo el pívot marfileño Seydou Aboubakar, inscrito por el Dominion en la Eurocopa aunque habitualmente juega como convenido con el Zornotza, de LEB Plata.