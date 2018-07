Scariolo: "Estamos cómodos con Guillem Vives, y creemos indispensable ir con tres bases"

El seleccionador nacional absoluto de baloncesto, Sergio Scariolo, aseguró que se encuentran "muy cómodos trabajando con Guillem Vives" y que, "sin que suene a investidura", creen que es "indispensable ir con tres bases" al próximo Eurobasket, lo que acerca al jugador del Valencia Basket a una lista de 12 que será "difícil de definir" por la fascitis plantar de Alex Abrines.

"En principio, sin que sea una decisión definitiva, nos encontramos muy cómodos con cómo ha trabajado Guillem Vives, y sin que esto suene a investidura definitiva, creemos indispensable ir con tres bases", afirmó Scariolo en la última rueda de prensa de la concentración en Madrid, puesto que la selección comienza su 'Ruta Ñ 2015' de amistosos.

Además, el técnico italiano explicó que "los entrenamientos están ahí para reafirmarse o cambiar de opinión", pero que "ahora mismo" para el cuerpo técnico "la idea" es convocar al base de Valencia Basket para "evitar situaciones complicadas si les pasara algo a los que habitualmente juegan en ese puesto".

Mucho dependerá del estado físico de Abrines

En cuanto al estado físico de Abrines, recalcó que "sí condiciona". "Hasta que no sepamos qué ocurre con Alex (Abrines) va a estar complicado definir los doce", advirtió. "Está regular, tiene que parar. Queremos que tome unos días seguidos de tiempo para intentar una recuperación de la fascitis plantar que nunca es definitiva, y que tiene sorpresas", confesó Scariolo sobre el alero azulgrana.

En ese sentido, amplió que la dolencia del jugador del FC Barcelona "es un poco traicionera" porque "un día está mejor y otro está peor", aunque deseó "que pueda continuar y jugarse una oportunidad de poder estar (en el Eurobasket) y tener un rol importante en el equipo", confirmando de todos modos que "no podrá participar" en principio en los amistosos porque "el umbral del dolor se lo impide".

"Era esperado tener que reducir la plantilla. Sólo puedo destacar que Quino (Colom) y Dani (Díez) han hecho un excelente trabajo, de forma entregada e intensa, y estoy muy agradecido a su contribución", expuso el seleccionador sobre los dos primeros descartes, recordando que ambos tienen "las puertas de la selección abiertas en un futuro".

Sobre la primera semana de entrenamientos, valoró que están "satisfechos de cómo ha trabajado el equipo" y que de ahora en adelante tratarán de pulir las "diferencias de experiencia" que existen en la plantilla, ya que cuanto más lo consigan "subiendo el nivel a los que les falta medio segundo de chispa", habrá "más probabilidad de éxito".

"Queremos que los que vengan desde atrás tengan una actitud provocadora hacia los que están supuestamente por delante, que les pongan en problemas en el enfrentamiento directo. Que nadie piense que por jugar un poquito más o menos eso sea una señal de estar adelantado. Más bien al revés, porque daremos menos minutos a los veteranos", recalcó Scariolo.

En este sentido, el italiano incidió en la necesidad de "no sobrecargar" a los jugadores que deben llevar "más peso" de cara al torneo, y que estos deberán ser "ejemplos de entrega y esfuerzo" en la faceta defensiva, ya que tienen "obligación y responsabilidad" de dar un paso adelante.

"No podemos permitirnos, por el tiempo y por tantos cambios, el ser los mejores en algo y flojos en otra cosa. El éxito o el fracaso dependen bastante del nivel defensivo. Puede que no seamos el equipo más fuerte en el rebote, pero hay que llegar desde la entrega, el cierre y que los pequeños ayuden", subrayó el técnico al respecto.

Gasol y Mirotic, una pareja "versátil y peligrosa"

Además, Scariolo comentó sobre la pareja interior que forman Pau Gasol y Nikola Mirotic que es "ofensivamente muy versátil, peligrosa y cohesionada por el hecho de jugar en el mismo club", aunque es "complicado" decir si es la mejor de las que se darán cita en el torneo. "Será labor de ellos y de los demás hacer que sea fiable a nivel defensivo, considerando que tendrán que lidiar con jugadores que les pondrán en problemas por fuera, y también por dentro", avisó.

"He visto a Mirotic muy bien. Su actitud me ha parecido excelente, con humildad y también personalidad. Aunque es 'rookie', lo es de una forma muy atípica, porque ha demostrado que puede ser importante en el baloncesto europeo, y a pesar de ser joven puede hacer una contribución importante", recalcó sobre el hispano-montenegrino.

En cuanto al juego de la selección, Scariolo recordó que, en la época exitosa, la "identidad" ha sido la de "jugar en campo abierto y en transiciones con fluidez, sin tener que parar y jugar en estático", por lo que "para poder alimentar esta forma de jugar se necesita forzar el error del rival", lo que conseguirá defensivo en el que "nunca" estará "satisfecho".

"La gira estaba confeccionada cuando asumí el cargo, y, como cualquier cosa con la que no puedes actuar para cambiarla, no merece la pena pensarlo. Es tiempo perdido. No hay nada que impida que tengamos los resultados que queremos en la puesta a punto del equipo y que esté cohesionado. No es una cuestión decisiva en esta fase", sentenció finalmente Scariolo al ser preguntado por el descenso del nivel de los equipos de la pretemporada.