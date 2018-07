Scariolo se debate entre Mirotic e Ibaka para el Eurobasket 2015

Se dice que elegir algo supone renunciar a otra cosa, y que muchas veces el tener que hacer una elección entre varias cosas buenas es muy positivo. Bueno, que le digan eso a Sergio Scariolo, que tiene que tomar la complicada decisión de llevar al Europeo de baloncesto 2015 o bien a Mirotic o bien a Ibaka, toda vez que Serge haya expresado su predisposición para ponerse la elástica roja este verano.

Y es que aunque parecía que el jugador de los Thunder, que no pudo terminar la temporada por una lesión de rodilla, no iba a estar a disposición de Scariolo, al final su presencia o no dependerá del seleccionador nacional. Con Pau Gasol casi confirmado y con Marc casi descartado, es la suya y la de Mirotic la duda para el Eurobasket 2015.

Ibaka alaba a su competidor por el puesto: " Nikola es un jugador joven con talento y lo ha demostrado en la NBA. Es un jugador que puede hacer muchas cosas sobre todo en ataque, tiene mucha calidad. Respeto mucho a ese tipo de jugadores; ojalá algún día podamos jugar los dos juntos. Sería algo bonito".

La elección es complicada, por quien se quede fuera, y fácil, pues quien entre en la lista es una apuesta segura. De momento, Mirotic tiene más papeletas para ponerse la camiseta de España.