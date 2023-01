Ricky Rubio vuelve a jugar más de un año después

Rubio aportó nueve puntos, con dos de cuatro en triples, tres rebotes y una asistencia en 10.27 minutos en la pista del Moda Center de Portland, al dejar detalles de clase y confianza en su primer partido desde la grave lesión sufrida el 28 de diciembre de 2021 contra los New Orleans Pelicans.

El técnico JB Bickerstaff, que había informado de que el regreso del base de El Masnou sería gradual, le dio paso en tramos del primer, segundo y tercer período, mientras que le dejó en el banquillo en el cuarto segmento, para evitar forzar.

Y es que los Cavaliers sellaron un gran triunfo en el cuarto de sus cinco partidos lejos de Cleveland, pero para hacerlo necesitaron un tremendo esfuerzo físico y mental ante los 50 puntos de Damian Lillard.

Ricky Rubio: "Estoy agradecido de jugar a baloncesto de nuevo"

"Me sentí bien. Me sentí raro al principio, especialmente la primera vez (en la cancha), pero después de eso me sentí normal de nuevo", dijo Rubio, en declaraciones recogidas por la cadena ESPN, tras la victoria de sus Cleveland Cavaliers ante los Portland Trail Blazers (113-119).

"Por supuesto el ritmo y todo eso llegará, pero hoy había muchas emociones. Trabajé duro todo este año solo para estar sano y estoy agradecido de jugar a baloncesto de nuevo", añadió.