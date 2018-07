Un jugador de la NBA desata una oleada de críticas tras escribir con tiza su nombre en la Gran Muralla China

Bobby Brown, jugador de los Houston Rockets de la NBA, quiso dejar su huella en la Gran Muralla China. Pero no se le ocurrió mejor manera de hacerlo que escribiendo su nombre en pleno monumento para después colgar una fotografía en Twitter, algo que hizo que le llovieran las críticas por parte de muchos usuarios asiáticos.

Brown no tardó en borrar el tuit y pedir disculpas: "Yo respeto la cultura china y he cometido un error sin mala intención. Espero que me perdonéis".