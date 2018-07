Instantáneas del Eurobasket

El Eurobasket sigue su curso. Lituania, Serbia, Francia y Ucrania ya están clasificadas. Queda saber su posición en el grupo con el cruzará España en cuartos de final. Ya sé que aún no hemos logrado la clasificación pero confío en ello. El choque ante Italia será duro, difícil que diría el tópico, pero con diversas cuestiones que invitan al optimismo.

La primera, las actuaciones de José Manuel Calderón y Víctor Claver ante Finlandia. El base extremeño será nuestro faro ante la selección transalpina al reconocer y asimilar la necesidad de ser más agresivo en ataque y aportar esos puntos que no llegaban desde el exterior. Especial mención merece Claver en su crecimiento durante el torneo. Ante Grecia hizo un partido colosal refrendado ante los finlandeses, aspecto que abre una ventana más dentro del organigrama ofensivo y defensivo diseñado por Juan Antonio Orenga. Tras los numerosos análisis realizados por el cuerpo técnico, da la sensación que su hoja de ruta va encontrando el camino adecuado para llegar al primer destino llamado cuartos de final.

La segunda estriba en la teórica superioridad de nuestro juego interior sobre el suyo. Bien es cierto que Italia muestra una gran actividad en todos sus jugadores, en especial en el ala-pivot Datome, pero no disponen de un antídoto contra Marc Gasol. Pensarás y dirás que el sabio seleccionador italiano, Simone Pianigiani, pedirá a sus pupilos que realicen ayudas permanentes en forma de 2 o 3 contra 1, aspecto que ha surtido efecto en el pasado reciente de este Eurobasket. Así será a buen seguro como también creo que Marc leerá mejor esa situación y permitirá tiros librados de Calderón, Rudy, Claver y compañía.

La tercera, que no la última (no escribiré más por no extenderme), es el hecho de que Italia haya logrado ya la clasificación. ¿Querrá dejar fuera a un rival por las medallas? Podría ser pero quizás también piensen que con España entre los ocho mejores aumentan sus opciones de lograr el billete para el Mundial del año que viene. Con España en la lucha por el título, el séptimo clasificado estaría en la Copa del Mundo 2014. Es una cábala e hipótesis que a priori ni se plantean. Evidente resulta que su escasa rotación durante el torneo les ha castigado en la segunda fase y que Pianigiani, reconocido por él mismo a quien escribe, dará descanso a sus figuras pensando en los cruces.

El Eurobasket en imágenes





La primera imagen tomada por El Sexto Hombre nos habla de la gran preocupación del cuerpo técnico y de los médicos de la selección. Así estaba Sergio Llull en el partido ante Finlandia, sentado en el banquillo con el chándal puesto. La costilla le trae por la calle de la amargura y hoy se ha sometido a pruebas médicas. Sintonizad Onda Cero que en cuanto haya novedades os las cuento.

La posición en la que nos encontramos los enviados especiales de Onda Cero en el pabellón es privilegiada. Apenas unos centímetros detrás de uno de los banquillos. Quienes ves son los jugadores de Croacia, Ante Tomic quien sostiene la botella de agua, y en sus manos está que España se clasifique incluso ante de jugar contra Italia. Si ganan a Grecia nos harían un favor.

Detalles imposibles de contar si no es con imágenes. Estos dos que me dispongo a compartir con vosotros. Eslovenia es un país en el que viven por y para el baloncesto. Me contaban que el partido entre Eslovenia y Croacia dio un 70% de share en la TV. Envidia sana. Por las calles de Ljubljana encontramos siempre alguna canasta donde poder jugar.

Y termino mostrando las mesas sobre las que los profesionales de los medios de comunicación se reúnen para tomar un café mientras analizan todo lo que sucede en el Eurobasket. Cada detalle es importante. Como en el baloncesto. Como en la vida.