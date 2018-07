Injusto con Dusko

Hay personas que dan una imagen que luego dista mucho de la realidad. Es el caso de Dusko Ivanovic, hombre serio y trabajador que sorprende cuando se le conoce. Alguno podría decir que Ivanovic es un señor antipático, siempre enfadado y distante. He visto a muchas personas confundir el respeto con el miedo al acercarse a él. Error. Ni come, ni muerde ni nada por el estilo. Es un señor de los pies a la cabeza que no gusta de bromas en el trabajo, disfruta de ellas en el día a día. Como suele suceder, cabría distinguir las dos caras de Dusko Ivanovic: la profesional y la personal. Dos caras con un nexo común: la honradez.

Se hará extraño no ver a Dusko Ivanovic entrenando a Baskonia. Los éxitos de ambos han estado siempre, inexorablemente, unidos. Recuerdo una frase que me dijo un jugador que tuvo a Dusko como entrenador y que le define a la perfección: "Dusko es justo, si te dejas el alma nunca te reprochará nada. Y así consigue que seas mejor jugador". Así es Ivanovic, un entrenador que pide a sus jugadores que sean los mejores profesionales y den todo lo que tienen. Si no lo das, señal que no eres buen profesional, un aspecto éste que sí enfurece a Ivanovic. Y si no estás haciendo bien las cosas te lo dirá a la cara, quizás con tono rudo pero sólo con un fin: ser honesto con la otra persona y con el grupo. Es exigente hasta la extenuación, intenso, enérgico y perfeccionista. Pero es un perfeccionista de la sencillez. Considera el baloncesto un deporte muy simple complicado muchas veces por los entrenadores. A sus ojos, todo es bueno si se hace al cien por cien. La filosofía de Ivanovic en cada entrenamiento y partido se define en una frase: "no quiero que mis jugadores se diviertan, quiero que hagan su trabajo".

Su sustituto es Zan Tabak. Ni era la primera, ni la segunda y quizás ni la tercera opción barajada por Josean Querejeta. Ello puede llevar a muchos a considerar un error su contratación. Quien piense así no conoce la valía profesional y personal de Zan Tabak. Trabajó como segundo de Joan Plaza en el Real Madrid y, con él, Felipe Reyes tuvo una mejoría exponencial en su juego gracias al trabajo específico diario con Tabak. Es sólo el botón de muestra de una persona que ama el baloncesto. No dudo de Tabak, sí de Querejeta. No ha sido justo con Dusko. ¿Quién dice que lo sea con Tabak?