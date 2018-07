El Gran Canaria ahonda en la crisis del Barcelona Lassa

El Herbalife Gran Canaria sumó su octavo triunfo (95-82) consecutivo frente a un correoso FC Barcelona Lassa, que plantó batalla hasta el final a pesar de verse 17 puntos abajo en muchos momentos, en la jornada 27 de la Liga Endesa y alcanza el tercer puesto adelantando al equipo culé, al Baskonia y al Real Madrid. No fueron suficientes los 19 puntos del histórico Juan Carlos Navarro, que se convirtió en el octavo jugador que más minutos ha disputado en la Liga Endesa, ni los también 19 de Ante Tomic porque el Gran Canaria demostró un gran juego coral para vencer.

El Herbalife impuso su dominio desde el principio

Los de Luis Casimiro cuajaron un gran partido de principio a fin y supieron manejar el partido a su antojo, desquiciando en muchos momentos a los culés, que tras tres victorias consecutivas y un cambio en la imagen que ha ofrecido esta temporada, volvió a encontrarse con el sabor de la derrota.

Solo en el conjunto claretiano, cinco jugadores superaron la decena en anotación, siendo Pablo Aguilar el que comandó con 14 puntos. El Gran Canaria cimentó su triunfo desde la primera mitad, en la que el acierto en el tiro aupó al Gran Canaria al 58% en tiros de campo, con un gran 66% desde la línea de 6,75. Los de Luis Casimiro fueron muy intensos en defensa desde el primer instante del partido, a lo que no pudo responder el equipo culé. Ya al final del primer cuarto se iba a once puntos (29-18), diferencia que siguió aumentando en el segundo periodo para irse al descanso con un claro 54-37.

Antes del paso por los vestuarios, se produjo la lesión de Brad Oleson, que no pudo seguir jugando por una torcedura en su tobillo derecho. En la reanudación del encuentro, los de Bartzokas comenzaron mejorando su actuación desde la defensa, hilando además varios ataques satisfactorios. El Gran Canaria Arena se veía venir la reacción blaugrana, por lo que comenzó a animar y llevar al equipo local en volandas para terminar el cuarto con la misma diferencia que al descanso, 17 puntos (75-58), gracias a la labor ofensiva de Darko Planinic, que anotó 10 puntos en el cuarto.

El Barça rozó la remontada

Y en la última batalla nada cambió. El Barcelona Lassa intentó que el Herbalife no se sintiera cómodo en el ataque, que el partido no se convirtiera en un intercambio de golpes. Pero los de Casimiro no estuvieron por la labor y siguieron planteando el partido igual, controlando los arreones de los visitantes.

Pero a seis minutos del final, los de Bartzokas seguían a 17 puntos, por lo se antojaba complicado una remontada. Sin embargo, el Barcelona se plantó y el miedo se apoderó del Gran Canaria y su afición, gracias al buen hacer de Juan Carlos Navarro. El equipo culé se puso a ocho (89-81) cuando quedaban dos minutos de partido.

Pero la tranquilidad de Albert Oliver, que anotó varios puntos desde la línea de personal, volvió a poner la tranquilidad en el feudo insular. Al final, se consumó la revancha del partido de ida, que venció por la mínima el equipo catalán, y el Gran Canaria ganó el encuentro, con diferencia de puntos incluida, por 95-82.