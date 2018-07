Olympiacos es el vigente campeón, que nadie se olvide. No lo hacen el el equipo blanco para no caer en el error, garrafal, cometido por CSKA de Moscú dos años consecutivos. Tampoco tienen motivo puesto que es la primera final de la Euroliga en este nuevo siglo del que ya han transcurrido 13 años. No existe experiencia en finales de Euroliga pero sí EXPERIENCIA. Los hombres importantes del Real Madrid saben lo que es ganar un Mundial, tres Europeos y dos medallas Olímpicas. ¿Palmares suficiente para no acusar los nervios? Nunca el palmares es suficiente para que no te pique un gusanillo difícil de controlar.



Puntos a favor del Real Madrid: sensación que tienen los componentes del equipo que ha llegado su momento de gloria; Rudy Fernández, Jaycee Carroll y Nikola Mirotic no tuvieron su mejor día en semifinales (su mejor día en ataque porque ofrecieron multitud de matices defensivos en favor del equipo); la seguridad que muestra y tiene Pablo Laso en su ideario baloncestístico y el hecho que cuando parecían eliminados, último cuarto ante el Barcelona, mostraron su mejor juego (a partir de una defensa colosal). A las 21:00 la Respuesta a la pregunta del millón: ¿Quién levantará la Copa de Europa? ¿Quienes serán los Reyes de la Euroliga? Es el día R. Te lo cuento en Radioestadio.