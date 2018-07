Blake Griffin destroza a los Spurs de Gasol para dar el triunfo a los Clippers

El ala-pívot Blake Griffin aportó 28 puntos, su mejor marca en lo que va de temporada, y lideró el ataque balanceado de Los Angeles Clippers que se impusieron a domicilio 92-116 ante los inconsistentes Spurs de San Antonio, que jugaron partidos en noches seguidas. Junto a Griffin, que anotó 13 de 19 tiros de campo al superar la defensa del ala-pívot LaMarcus Aldridge, otros cuatro jugadores de los Clippers, incluidos los reservas, el escolta Jamal Crawford y el pívot Marreese Speights, que se convirtió en el factor sorpresa ganador, lograron números de dos dígitos.

Los Clippers estuvieron siempre en control del marcador y del juego concluir el primer periodo con parcial de 24-39, que dejó sentenciado el partido. Los Spurs fallaron en el juego defensivo, no tuvieron buen control del balón, no presionaron y por si fuese poco su estrella, el alero Kawhi Leonard protagonizó el peor partido en lo que va de temporada. Todo lo anterior unido al mejor juego de conjunto de los Clippers hizo que los Spurs sufriesen la segunda derrota consecutiva en su campo del AT&T Center de San Antonio, donde la pasada temporada solo perdieron un encuentro.

Los Clippers consiguieron un 50 por ciento de acierto en los tiros de campo y tuvieron sólo ocho pedidas de balón por 15 de los Spurs, algo que enfureció al entrenador del equipo de San Antonio, Gregg Popovich. "No podemos ganar nunca ningún partido, si no presionas, no defiendes y encima pierde el balón", declaró Popovich. "Debemos examinar lo que ha sucedido en los últimos partidos".

Crawford aportó 16 puntos como segundo máximo encestador de los Clippers, mientras que Speights logró 15 con ocho rebotes, incluidos seis defensivos. El escolta titular J.J Redick anotó 14 tantos y el base aunque no estuvo inspirado en el juego ofensivo apoyó con el reparto de 10 asistencias.

Aldridge con 19 puntos lideró el ataque inconsistente de los Spurs y Leonard, su líder encestador, esta vez sólo logró 14 tantos después de fallar 10 de los 13 tiros que hizo de campo, incluidos los tres triples que intentó. El pívot español Pau Gasol tampoco pudo ser factor ganador para los Spurs al conseguir 11 puntos en los 21 minutos que disputó y en los que anotó 3 de 5 tiros de campo, incluido un triple en dos intentos, y 4-6 desde la línea de personal.

Gasol si jugó una gran defensa en el marcaje que le tocó del pívot DeAndre Jordan, de los Clippers, que no fue factor ganador para su equipo. El jugador de Sant Boi capturó cuatro rebotes --tres defensivos--, dio una asistencia, perdió dos balones y puso un tapón.

La nota positiva para los Spurs fue ver como el base novato argentino Nicolás Laprovíttola se convirtió en el mejor encestador del equipo y el que hizo posible que la paliza de los Clippers no fuese mayor al aportar 11 puntos, mejor marca en lo que va de temporada. Laprovíttola jugó 22 minutos en los que anotó 4 de 5 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples, repartió cinco asistencias, capturó un rebote y perdió dos balones.