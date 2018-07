El Atlético sube el telón de la Liga en 2015 a la espera del debut de Torres

El estadio Vicente Calderón abrirá la competición en la Liga BBVA en 2015 con el duelo entre el Atlético de Madrid y el Levante -en vivo, a las 16:00 horas en antena3.com-, un partido que retoma la carrera por la Liga de Campeones y la persecución del liderato del equipo rojiblanco, con Antoine Griezmann y Mario Mandzukic en el ataque.



Aún sin Fernando Torres disponible, porque su cesión hasta 2016 será efectiva a partir del próximo 5 de enero, el momento en que se abre el plazo de traspasos invernal en Italia, y reafirmado por su victoria en la última jornada, un 1-4 con remontada al Athletic en San Mamés, el Atlético comienza el año con la máxima ambición.



El triunfo en Bilbao, reconfortante tras una derrota inesperada en su estadio frente al Villarreal que terminó con 27 encuentros consecutivos sin perder en Liga en casa (0-1), rearma de nuevo las aspiraciones del equipo rojiblanco, con un partido más y a cuatro puntos del Real Madrid, que afronta una difícil visita al Valencia.



El partido de Mestalla, sea cual sea el resultado, le beneficia siempre que gane al Levante. O bien para reducir su desventaja respecto al liderato del conjunto blanco o bien para aumentarla sobre su inmediato perseguidor por la tercera plaza, de la que el Atlético no se ha movido durante las últimas cinco jornadas.



Esa posición es el objetivo primordial del equipo rojiblanco, que sólo ha perdido dos de sus últimos quince partidos oficiales y que regresa a la competición en casa con el ambiente del Vicente Calderón de fondo.

Ante el Villarreal, el público ánimo a su equipo entre el silencio y los reproches al resto de las gradas del 'Frente Atlético', expulsado como peña tras la reyerta del pasado 30 de noviembre que causó la muerte a un aficionado del Deportivo.



En lo deportivo, sobre el césped, el argentino Diego Simeone asociará jugadores de toque, habilidad, rapidez y combinaciones de medio campo para adelante para derribar el previsible cerrojo del Levante; futbolistas como Arda Turan, ya superada una sobrecarga y confirmado en el once, Koke Resurrección y Antoine Griezmann.



La posición del internacional francés, autor de tres goles en el último duelo de Liga contra el Athletic, y del español dependerá del sistema que elija el técnico, el 4-1-4-1 o el 4-4-2, con el croata Mario Mandzukic como referencia arriba, con Tiago Mendes y Gabi Fernández en el medio y con la misma defensa que alineó en Bilbao, una vez que el brasileño Joao Miranda sigue es baja por lesión.



Ahí formarán Juanfran Torres, José María Giménez, Diego Godín y Guilherme Siqueira, con Miguel Ángel Moyá en la portería, en el inicio de la 'cuesta de enero' para el Atlético, que, tras recibir al Levante, jugará en once días dos partidos de Copa del Rey frente al Real Madrid y uno de Liga ante el Barcelona en el Camp Nou.



Para esos encuentros ya estará listo Fernando Torres, el flamante fichaje del Atlético en este mercado invernal, el ídolo que ha vuelto al club después de siete años y medio y un refuerzo de indudable potencial para el conjunto rojiblanco que será efectivo a partir del 5 de enero, por lo que mañana aún no está disponible.



El Levante, mientras, arranca el año después de haber cerrado el anterior con una derrota y tres empates consecutivos y sin ganar en Liga desde el 23 de noviembre en el derbi frente al Valencia por 2-1.

Su técnico, Lucas Alcaraz, tiene la baja del defensa David Navarro, por acumulación de cartulinas amarillas, y de Rubén García, con un proceso febril, mientras que ha prescindido por decisión técnica de Camarasa, Xumetra, Rodas, Gavilán y Víctor Pérez.



La baja de Navarro en el eje de la retaguardia sería cubierta por Juanfran García, que acompañaría a Iván López, Loukas Vyntra y Nikos Karampelas como defensas para enfrentarse al Atlético de Madrid.



La otra novedad en el equipo podría ser la titularidad del delantero brasileño Rafael Martins en detrimento de David Barral, mientras que Simao Mateo o Momo Sissoko acompañarán a Diop en el centro del campo.



En el resto del equipo no se esperan cambios respecto al once que empató ante la Real Sociedad en el último partido del año, así que Morales, Ivanschitz y Víctor Casadesús serían los tres jugadores más ofensivos en el centro del campo.



Alineaciones probables:



Atlético de Madrid: Moyá; Juanfran, Giménez, Godín, Siqueira; Tiago; Arda, Gabi, Koke, Griezmann; y Mandzukic.



Levante: Mariño; Iván López, Vyntra, Juanfran, Nikos; Diop, Simao o Sissoko; Morales, Víctor Casadesús, Ivanschitz; y Rafael Martins.