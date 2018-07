El Atlético regresa al lugar donde reconquistó la Liga para dar la estocada final al Barça de Luis Enrique

Cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando Godín se elevó en el cielo de Barcelona para asestar un cabezazo mortal al Barça en la lucha por la Liga y dar el título al Atlético. Pero no, no fue ayer, fue hace ocho meses, fue hace 239 días. Fue ahí, en ese señalado 17 de mayo de 2014, cuando los rojiblancos volvieron al olimpo de la Liga BBVA, cuando volvieron a ser el mejor de España. Ahora, una temporada después, vuelven al Camp Nou. Vuelven como campeón. Y vuelven para volver a agudizar la crisis que se vive en el seno azulgrana desde hace ya bastante tiempo...



Porque el Barcelona parece ser más la casa de los líos que un equipo de fútbol. Y ni siquiera un 5-0 ante el Elche en casa en Copa del Rey hace olvidar todas las cuestiones que rodean al cuadro de Luis Enrique. Las batallas de egos parecen ser más importantes que los resultados y que los títulos, y las fricciones entre el técnico y varias de sus estrellas como Neymar y sobre todo como Messi están llevando a una situación cuanto menos enrarecida y para nada agradable.



Y es que el aficionado culé está dividido. Están los que apoyan a Luis Enrique y los que hacen lo propio con Lionel Messi. El asturiano está en minoría, y ni tan siquiera parece tener la confianza total de la Junta Directiva. Con las elecciones a la vista, sin Zubizarreta, con una estrella 'mosca' con su entrenador y con un técnico que se resiste a vender sus valores para dar más cancha a sus mejores jugadores es como recibe el Barça al Atlético. Como reciben en el Camp Nou al vigente campeón de la Liga BBVA.



Un invitado incómodo

No parece ni mucho menos el mejor visitante posible, pues no parece probable que el equipo de Simeone vaya a ser un invitado precisamente que se dedique a sestear ante un campo que examinará a los suyos. No ha sesteado contra nadie ni nunca, y el Barça tendrá que dar lo mejor de sí mismo y olvidarse de los problemas y de las invidiualidades si quiere que los rojiblancos no les amarguen, más si cabe, una atípica temporada en la que se acumulan los problemas.



Veremos si Messi es capaz de estar a la altura y no desaparece sobre el césped como en los últimos grandes partidos. Veremos si Neymar sigue en estado de gracia, y si Luis Suárez le complica la vida a sus compatriotas Godín y Giménez. Será una de las novedades con respecto al once culé del pasado curso, junto con Rakitic y con Bravo. Serán los nuevos, y las ya conocidas caras de cada año, como el Barçá intente hacer algo que no logró en toda la temporada pasada: ganar un encuentro al Atlético.



El físico, clave en el Atlético

Su ventaja es que aunque tuvieran un envite hace tres días ante el Elche lo solventaron sin problema alguno, y el esfuerzo físico a buen seguro no es comparable con el que tuvo y tendrá que hacer el cuadro del Cholo ante el Real Madrid en su respectiva eliminatoria copera. Los rojiblancos dependen en gran medida de cómo tengan las piernas, de cómo estén de cansados tanto física como mentalmente. Es la intensidad la principal arma del Atlético, y si falla toda estrategia puede quedar en nada.



Ahora bien, cierto es que en la ida de Copa hubo rotaciones, y las habrá también en el Camp Nou. Para empezar volverán Siqueira, Mandzukic, Koke y Arda, aunque todo hace indicar que Antoine Griezmann seguirá sumando minutos. Esperarán en el banco jugadores como Raúl García y Fernando Torres. El 19 conoce perfectamente lo que es marcar al Barça, no en vano el equipo azulgrana es de sus víctimas favoritas, y la hinchada rojiblanca tiene unas ganas locas de volver a ver su Niño celebrar un tanto con el escudo del oso y el madroño. A buen seguro las mismas que él...



Doble o nada en el Camp Nou

Así pues se enfrentan en el Camp Nou dos de los mejores equipos de España, de Europa y del mundo. Dos equipos en rachas contrapuestas que se juegan, por más que se diga, algo más que tres puntos. El Atlético, de ganar, se volvería a postular como claro aspirante al título. Y de ganar, además, dejaría al Barça en una situación más complicada de la que ya está. Dicen que los problemas se olvidan con buenos momentos, y en el fútbol no hay mejor momento que una victoria ante un grande.