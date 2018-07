El Atlético no pasa del empate ante el Sevilla y pierde la opción de ser líder en solitario

No pudo el Atlético saber qué se siente al ser líder de Primera división. Los rojiblancos no aprovecharon el pinchazo del Barça ante el Levante y empataron a uno frente a un Sevilla ultradefensivo que se despertó en la segunda mitad con 1-0 en contra. Villa marcó para los del Cholo y Rakitic, de penalti, hizo el definitivo 1-1 en un partido lleno de tensión y emoción.

Nueva oportunidad que pierde el Atlético para ser líder en solitario de la Liga. Después de una gran primera parte y de irse 1-0 al descanso, los de Simeone se durmieron y permitieron que un defensivo Sevilla se viniera arriba y terminara así empatando a uno el duelo con un gol de Rakitic de penalti. Los rojiblancos, eso sí, siguen colíderes junto al Barça... pero el Real Madrid ya está a un punto de ambos.

Y eso que al Atlético no le pesó el poder ser o no ser el que más puntos sumase del campeonato. No importaba poder ser líder de la Liga en solitario tras eones sin serlo. Importaba el partido el partido, pues esa es la filosofía Simeone. Y la filosofía Simeone hizo que sus chicos salieran a hacer lo que mejor saben hacer: competir como un equipo y un bloque en busca de la victoria.

El Sevilla, eso sí, también ayudó a facilitar el proceso en estos primeros 45 minutos. Con un planteamiento ultradefensivo y con poco cariño hacia el balón, los de Emery dejaron todo el cuero para los de rojo y blanco y eso fue una invitación total a cercar la portería de Beto. Primero fue Filipe, luego fue Diego Costa... y finalmente David Villa.

Pero el Guaje no perdonó y perforó la meta andaluza para poner el 1-0 en el luminoso. Y fue en un apartado en el que el Atlético es maestro. Un corner botado por Koke lo cabeceó Godín al corazón del área y el despeje de Beto lo recogió el 9 para adelantar a su equipo entre los cánticos y vítores de un Calderón a reventar.

Lejos de despertar, el Sevilla siguió a lo suyo. Orden defensivo, tapando bien a los mediocentros del Atleti y evitando llegadas en masa del cuadro de Simeone. Pero ya no era un 0-0 lo que lucía en el marcador. Era un 1-0, y el Atlético empezó a jugar con los tiempos, algo que al final les costaría el partido, e invitó a los de Emery a salir de la cueva. Salir salieron, poco, pero fue lo justo para que Fazio pudiera marcar en un saque de esquina.

Con todo, el Sevilla es mucho Sevilla. En la segunda parte, con Gameiro en liza y con un 4-4-2 normal, adelantaron líneas y comenzaron a hacerse con el cuero sin olvidar que el Atlético seguía en el partido. Pero el Atlético perdió la bola y poco a poco el equipo de Emery fue cercando la portería de Courtois con el galo, con Marin, con Rakitic y con Bacca.

Precisamente Bacca fue protagonista del empate. Después de un claro penalti a Raúl García no pitado, el árbitro si señaló otro igual de evidente sobre el colombiano que lanzó Rakitic al fondo de las redes de Courtois. Uno a uno y nuevo partido en el Vicente Calderón a falta de 20 minutos para el término del envite.

Volvió el Atleti a adelantar líneas. Y a buscar tener la posesión más que el contragolpe. Así fueron los minutos finales ante un Sevilla muy replegado atrás. Así fue cómo murieron los últimos intentos rojiblancos por hacerse con el liderato en solitario. No pudo ser posible, y el choque terminó entre la emoción de unos por buscar el segundo y la de otros para que eso no sucediera. La Liga se pone más interesante que nunca.