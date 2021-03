El atleta español, Camilo Santiago, bate el récord de maratón ¡De Honduras!

LEER MÁS Aventura con Sebas Álvaro: Las sensaciones de Carlos Soria antes de ascender al Dhaulagiri

El maratoniano español Camilo Santiago ha batido el récord de Honduras de maratón. Tiene su explicación, tras una serie de hechos rocambolescos. El atleta fue a Dresde a correr el maratón como parte de su preparación de cara a las pruebas de final de primavera. Tras la finalización de la prueba la Federación de Honduras de Atletismo felicitaba a su atleta Iván Zarco por lograr el récord de su país.

"Se rompe el récord Nacional de Maraton para Honduras... El atleta Iván Zarco, vuelve hacer historia al romper el récord de maratón, antes en poder de Clovis Morales".

Hasta que llegaron las imagenes de la prueba. El que portaba el dorsal del hondureño era el español Camilo Santiago que finalizó la prueba en 2 horas 17 minutos y 46 segundos. Ante el revuelo generado, Camilo Santiago ha aclarado en sus redes sociales lo sucedido:

Tenía permiso de la organización

"Ante el revuelo causado este fin de semana por mi participación en Dresden, quiero aclarar y dejar claro lo que ocurrió. En primer lugar pedir disculpas por los errores cometidos, pero en ningún momento obró con mala intención. Viaja a este maratón, con Iván Zarco, HACE un tiempo acordé hacer de liebre. Iván no tenía claro competir porque arrastra una fascitis plantar, teniendo todo cerrado, viaje, hotel, dorsal y demás, decidimos viajar. Yo tengo otro objetivo el 11 de abril y me va bien hacer un test y ponerme dorsal. El problema sucede Cuando después de calentar, mi bolsa con la ropa de competir con dorsal y más material, desapare del parque donde lo dejamos. En ese momento me invaden los nervios y es Iván quien me dice hablemos con la organización y corre con mi dorsal ya que el finalmente no correría por la Molestia de la fascia. Hablamos con la organización y nos dan el ok. Ya hemos reclamado ese resultado en la clasificación oficial. Quizas mi error fue acabar la maratón y debí parar antes, quizás. Quizas mi error fue correr con otro dorsal, quizás. Quizas mi error fue pecar de ingenuo, quizás. Pero los que me conocéis sabéis que no hay mala intención en todo esto. Y simplemente la ilusión de poder competir y después del viaje y demás, no pensé en las consecuencias. Simplemente me puse su ropa y dorsal pues mi bolsa ... Desapareció a 30' de la salida. En cualquier caso pido disculpas por las molestias que he ocasionado, y aprendo una nueva lección", explica Camilo Santiago en su cuenta de twitter.

Unas explicaciones que no han convencido a mucho. La organización del maratón tiene que confirmar esa explicación de Camilo Santiago. El atleta hondureño fue descalificado por la organización tras comprobarse que fue Camilo el que corrió con su dorsal.