El Athletic se gusta en San Mamés y pasa por encima de un pobre Getafe

Aritz Aduriz ha acercado al Athletic Club a la séptima posición de la tabla clasificatoria, un puesto que le aseguraría al equipo bilbaíno una plaza europea, con los dos goles, uno de penalti, que han abierto la goleada por 4-0 que el conjunto rojiblanco ha endosado al Getafe en San Mamés y que han cerrado Ibai Gómez y Markel Susaeta.



Comenzó el partido con el Athletic dispuesto a meter al Getafe en su medio campo y Aduriz omnipresente. Pero, al contrario de lo que suele ser habitual, más para desaprovechar buenas opciones que se le presentaron que para ser el hombre clave en un equipo sin apenas más gol el que él aporta. Así, apenas si habían pasado dos minutos de juego cuando se resbaló en área rival tras recibir un espléndido servicio de Beñat y con Viguera esperando, solo, el pase en el segundo palo.



Un cabezazo alto, a centro de Iraola, el otro gran protagonista del buen arranque bilbaíno, y un centro un pelín precipitado hacia un Williams que no llegó por centímetros a rematarlo continuaron el soliloquio del ariete local, que gozó de su segunda gran ocasión en el minuto 21. Otro gran pase de Beñat le dejó solo encarando a Guaita pero un control de balón un poco largo le impidió dirigir bien hacia los tres palos la 'picadita' con la que superó a Guaita.



Un par de disparos lejanos de Ibai y el propio Aduriz, sin mayores problemas para el meta valenciano, dieron paso a una cierta mejoría en ataque del Getafe, aunque sin ninguna oportunidad clara para marcar. Cuando parecía ya que llegaba el descanso sin más incidencias que anotar llegó la jugada clave del choque, el penalti y roja de Velázquez por derribo a Viguera cuando se internaba en el área. Que fuese o no encima de la misma línea era muy difícil de asegurar.



Curiosamente fue uno de los jugadores más desacertados en la primera mitad, el joven Williams, el generó la ocasión. El canterano bilbaíno filtró un estupendo pase por el centro de la defensa azulona que dejó solo a Viguera para que encarase a Guaita. Velázquez llegó por detrás sin opciones, le derribó y Mateu Lahoz pitó penalti y le sacó la cartulina roja antes de que Aduriz, todo solvencia abriese el marcador desde el punto fatídico.



Todo un golpe psicológico para el Getafe que se convirtió en mazazo nada más comenzar la segunda mitad, en la primera jugada, justo cuando se cumplía el primer minuto. Iraola volvió a encontrar un pasillo por el centro de la defensa visitante y sirvió a Aduriz, que cruzó con maestría ante un Guaita que se quedó clavado. Parecía que iba a terminar el primer tiempo con empate a cero y casi no había empezado el segundo y el resultado era ya de 2-0.



Las cosas que tiene a veces el fútbol. Ya con el encuentro más que decantado, el juego prometió la goleada bilbaína que certificaron Ibai y Susaeta como podían haberlo hecho antes Viguera, el propio Ibai y Aduriz, y también amagó con un tanto visitante que tuvieron en sendos testarazos Alexis y Baba.