El Athletic gana a un Real Madrid sin ideas

Un partido que enciende la Liga BBVA el vivido en San Mamés. El Athletic de Bilbao puso más fuego si cabe para el porvenir del Real Madrid, que con esta derrota, podría dejar de ser líder mañana si el FC Barcelona es capaz de ganar su partido en casa frente al Rayo Vallecano. Muchas eran las esperanzas puestas en el paritido. Los locales que querían acabar su semana de gloria tras la clasificación para la final de Copa del Rey, y los visitantes, que llegaban con el respaldo total de la plantilla hacia Carlo Ancelotti. Los honores se los llevaron los leones que fueron en volandas gracias a una afición que no paró de rugir hasta el último momento. El Real Madrid, sólo pudo contemplar la grandeza de San Mamés y darse por perdido, pues los minutos pasaban en valde para los merengues.

Con el pitido inicial, vendría una primera mitad marcada por el juego físico del Athletic Club de Bilbao que no dejó al Real Madrid desarrollar su juego vistoso. El equipo merengue caía en la trampa de los leones como una bonita presa. Cada balón que quería jugar, se encontraba con una manada de bilbaínos con ganas de morder...tanto sería así que los de Ancelotti sólo podían circular por banda y cada balón que colgaban era una ocasión errada. Sin peligro, llegó la primera ocasión de Benzemá. Los nervios a flor de piel desde el principio, pero sólo había un equipo capaz de apaciguarlos, ese era el Athletic, que con el apoyo de sus gradas, mordía, rugía y se venía arriba apoderándose del centro del campo blanco.

Así llegaría el primer gol del partido, en el minuto 25....gracias a un golazo de Aduriz que venía de un centro medido por banda derecha, obra de Mikel Rico. San Mamés cantaba a los suyos y les apoyaba a seguir adelante. Esto hizo que los de Valverde fuesen de menos a más y le comían la moral a los de Ancelotti que no entraban en nigún momento en el partido. Nervios, pérdidas fáciles y sin ideas eran las credenciales de un Real Madrid que se veía desbordado, así serían las amarillas de Kroos e Illarra, fruto de sus desesperaciones. Por parte del Athletic, debido a sus protestas, los amonestados serían Aduriz y Etxeita.

Ya en la segunda parte, más de lo mismo, pero esta vez, sería el Real Madrid quién se volcaría sobre la portería de Gorka Iraizok. Un dominio del Real que se veía freanado por unos leones que sabían defenderse e intentaban salir fuertes a la contra, gracias a su cachorro, Iñaki Williams, que mareaba por la banda una y otra vez a Carvajal. Bien es cierto, que el equipo madridista pudo amansar a las fieras con dos ocasiones clarísimas de Benzemá y Cristiano Ronaldo, que supo atajar el guardameta bilbaíno. Entre las posesiones largas y los centros laterales de los visitantes, el Athletic se frotaba las manos porque sabía que no corría peligro, siempre y cuando no es el día del tridente blanco, y hoy ha sido otro día para olvidar. Entre las idas y venidas que se corría por las zonas de tres cuartos, los cambios iban llegando.

Ancelotti nuevamente no acierta

Y es que el técnico italiano daba entrada a Jesé, Lucas Silva y Chicharito, sacando del partido a un Benzemá desaparecido, a un Jesé que por más que lo intentaba no sacaba nada de provecho y a un Lucas Silva que no apartó nada nuevo. Una vez más, Carlo no daba con la tecla y sus jugadores se diluían como un azucarillo.

Valverde se ve superior

Si el visitante deseseperaba, sería el técnico local el que salía victorioso. Quitaba del campo a Muniaín, Williams y Miker Rico, para dar entrada a Toquero, Guillermo y Susaeta. San Mamés fue sabio y supo aplaudir el espectáculo de sus leones, que se veían ganadores.

Tartejas a diestro y siniestro

No le temblo el puslo a Undiano Mallenco para repartir cartulinas a los jugadores. Los amonestados fueron Kroos, Illarramendi, Ico y Marcelo para el Real Madrid, pues los nervios pudo con el todavía lider de la Liga BBVA. Por parte de los leones sólo recibieron tarjeta Aduriz, Etxeita y Gurpegui, las cuales vinieron de las protestas de éstos por el juego del Real Madrid.

Al final polvora mojada

Se iban acabando los minutos en San Mames y el Athletic se veía superior, aún así, miraban con el rabillo del ojo a los visitantes que llegaban al área de Iraizok pero sin peligro. Benzemá y Cristiano necesitan un descanso y que revisen sus últimos partidos, pues el Real Madrid echa de menos a éstos. Capítulo especial necesita Gareth Bale, que pudo salvarse de la quema si su disparo de casi 40 metros que se estrelló contra el palo, hubiese sido el empate. No se le puede quitar méritos a los de Valverde que durante 90 minutos confió y al final se llevó los tres puntos importantísimos para su particualr liga. El Real Madrid en cambio, tendrán que plantearse su porvenir, porque acaban de calentar esta Liga BBVA.