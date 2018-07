Andrés Iniesta: "Firmo un empate para pasar a cuartos"

El medio centro del Barcelona, Andrés Iniesta, ha comparecido en rueda de prensa revia al partido que disputará mañana ante el City. El internacional español ha explicado que saldrán a ganar en su campo pero que firmaría un emapte para cumplir el objetivo de pasar a cuartos. Además, comenta que no se dejarán condicionar por el resultado de ida.

Andrés Iniesta, medio centro del FC Barcelona ha valorado en rueda de prensa la posibilidad de un empate ante el Cty para conseguir el pase a cuartos de final. Aunque el internacional español ha aclarado que saldrán a ganar el partido "porque siempre es bonito ganar ante tu afición". Asegura que "firmaría un empate para cumplir el objetivo que es pasar a cuartos".

Respecto a la ligera ventaja que consiguieron en el Etihad Stadium explica que no van a especular. "No nos tiene que condicionar el resultado de la ida porque cuando no sabes si ir para a delante o tener el balón te genera más dudas" ha argumentado.

Para Andrés Iniesta su equipo está en una buena línea para pelear por todo los títulos a final de temporada. El equipo está en una línea muy buena llevamos ahí tiempo" Además asegura que está en la fase más bonita de la temporada "ahora viene lo bonito y pero también lo más difícil" explica.

En cuanto a la baja por lesión de su compañero Sergio Busquets ha dejado claro que "es un jugador fundamental para nosotros", aunque para Iniesta hay compañeros que tienen las condiciones necesarias para suplir al internacional español.

Ante la posibilidad del conseguir el triplete argumenta que no se reúnen en el vestuario para hablar de ello pero saben que están haciendo las cosas bien y "cada uno en su cabeza sabe las posibilidades que tenemos" ha afirmado.

Por último, preguntado por el partido del domingo frente al Real Madrid no ha querido entrar en valoraciones. Para Iniesta el objetivo está en el encuentro de mañana ante el City y explica que planterán el Clásico a partir del jueves.