Ancelotti: "El partido del Málaga no es para dar minutos, Coentrao no juega"

Carlo Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que Benzema y Coentrao no estarán en el césped del Bernabéu ante el Málaga. El francés si llegará al derbi y el portugués no jugará porque, dice el técnico italiano, que no es un partido para dar minutos. Además ha alabado el trabajo de Isco y ha dicho que "me veo el año que viene aquí con Casillas".