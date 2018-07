Ancelotti: "La Liga se decidirá en el último partido"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, lamentó la falta de puntería de su equipo, auguró un largo pulso por el título tras ceder un empate ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, y con el Barcelona ahora a dos puntos, aseguró que "la Liga se va a decidir en el último partido".



"El equipo está mejorando, es verdad que hemos perdido dos puntos pero la Liga se va a decidir en el último partido. Tenemos dos puntos de ventaja que no es nada pero tenemos que disfrutarla e intentar mantenerla en el próximo partido, que va a ser difícil y tenemos que reaccionar bien", dijo ya enfocando el duelo en San Mamés ante el Athletic Club. "Es la primera vez que hemos empatado en esta liga, no es impotencia porque hemos llegado muchas veces y no hemos tenido suerte. La segunda parte del equipo fue buena", añadió.



Sin embargo analizó los errores que cometió el Real Madrid, especialmente en una primera parte en la que le faltó velocidad. "Hemos tenido un ritmo demasiado bajo en la primera parte. No hemos tenido oportunidades, hemos hecho muchos centros con circulación de balón demasiado lenta. En la segunda el ritmo ha cambiado, hemos tenido muchas oportunidades pero no hemos sido eficaces".



Descartó Ancelotti que sus jugadores hayan mostrado "ansiedad" y destacó el partido del portero del Villarreal Sergio Asenjo. "Hemos tenido muchas ocasiones, algunas veces Asenjo ha hecho muy buenas paradas y otras no hemos tenido suerte en la finalización. Está claro viendo que hemos tirado 24 veces y solo siete a portería".



Para el técnico italiano no existe un problema físico en el Real Madrid. "Si es una cuestión física el bajón lo tendríamos en la segunda parte, no en la primera. Son partidos que hemos tenido dificultad al buscar ritmo y solución ofensiva distinta al centro, por eso la posesión era más lenta y hemos intentado explotar las bandas pero con una circulación lenta de balón".



Por último, dejó claro Ancelotti que al Real Madrid no le perjudica jugar un partido a la semana. "Tenemos costumbre de preparar los partidos en una semana y en tres días. El equipo ha trabajado muy bien entre semana preparándose para el partido que no salió bien, pero no por un problema físico".