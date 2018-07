Ancelotti: "James y Kroos serán titulares ante el Sevilla"

SUPERCOPA DE EUROPA | REAL MADRID - SEVILLA

El técnico italiano desveló que los dos grandes fichajes del Real Madrid serán titulares este martes en la final de la Supercopa de Europa. Respecto a la portería, Ancelotti no quiso adelantar si este año volverá a asignar a cada portero una competición como el año pasado. "Todavía no sé o lo sé y no te lo digo. Mañana juega Iker porque está bien y merece jugar este partido", adelantó Ancelotti.