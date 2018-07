Ancelotti: "Si hay riesgo, Ramos no jugará en Mestalla"

El técnico del Real Madrid deja claro que el defensa sevillano solo jugará ante el Valencia si está recuperado al cien por cien y adelanta que las rotaciones "son indispensables" para evitar lesiones y tener motivada a la plantilla. "No podemos pensar que siempre van a jugar los mismos. No vamos a dar más importancia a la Liga que a la Copa, vamos a competir al máximo", afirmó Ancelotti .

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el defensa Sergio Ramos está "bastante bien" de su rotura fibrilar pero que "si hay riesgo" de que se agrave su lesión no jugará este domingo en Mestalla ante el Valencia, un rival "muy peligroso" y ante el que sería "importante" ganar para aumentar la ventaja al frente de la clasificación de la Liga BBVA.



"Está bastante bien. Ha entrenado en solitario, hoy se va a entrenar con el equipo y luego tomaremos la decisión. Se ha recuperado bien. Juntos hemos decidido evaluar el entrenamiento de hoy. Es una situación distinta porque en la otra forzó para jugar la final del Mundial de Clubes; ahora nos quedan muchos partidos y no es momento de arriesgar. Si hay riesgo, no juega", declaró en la rueda de prensa previa al partido.

"La única prioridad es el partido de Mestalla, donde contaremos con el mejor equipo posible"

Sobre el duelo ante los de Nuno Espírito Santo, el técnico italiano advirtió que será "difícil".



"Necesitamos defender y atacar bien. En el último tramo de Liga lo ha hecho muy bien, ha cambiado el estilo, son más sólidos y peligrosos, va a ser un buen test", indicó.



"Es un partido muy importante porque nos gustaría seguir la racha que estamos teniendo y mantenernos en la cabeza en la tabla con cuatro puntos de ventaja. Ganarlo sería muy bueno", prosiguió el preparador madridista, que destacó las nuevas incorporaciones ligueras.



"Han llegado jugadores como Torres al Atlético o Enzo Pérez al Valencia, pero creo que el estilo de juego no va a cambiar", añadió.



El entrenador blanco resaltó también la fortaleza del conjunto 'che' en su feudo.



"El Valencia ha mostrado en casa que es un equipo muy peligroso, tiene solidez defensiva con Otamendi, una contra muy peligrosa con jugadores como Negredo... Ha cambiado mucho, ha trabajado muy bien, va a ser muy peligroso por sus características", analizó.



Además, el de Reggiolo asegura que no piensan todavía en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético y que la única "prioridad" es el partido de Mestalla, donde contarán "con el mejor equipo posible" teniendo en cuenta que tienen "muchos partidos".



"Creo que las rotaciones son indispensables; evitamos lesiones, tenemos a la plantilla más motivada... No podemos pensar que siempre van a jugar los mismos. No vamos a dar más importancia a la Liga que a la Copa, vamos a competir al máximo", explicó, antes de afirmar que la derrota ante el AC Milan en el amistoso de esta semana "no va a influir" ni a "perjudicar nada".



Por otra parte, alabó a Isco Alarcón.



"Por características físicas, James tiene más condiciones que Isco para tareas defensivas. Isco lo ha hecho muy bien; sin sacrificio, sin lucha, es más difícil demostrar la calidad que tenemos", indicó.

Por último, reiteró su opinión de que hubiesen ganado la Liga BBVA la pasada temporada si Jesé Rodríguez no hubiese estado lesionado.



"Dije esto porque nos ha faltado al final un jugador como él, con calidad. Ahora está totalmente recuperado, hace diez meses que no juega, se ha recuperado bien, no tiene miedo de jugar y va a ser muy útil esta temporada", concluyó.