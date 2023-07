Ana Peleteiro renuncia al Mundial de Budapest: "Me voy a disfrutar de mi hija y mi familia"

La atleta española Ana Peleteiro ha renunciado este lunes oficialmente a participar en el próximo Campeonato del Mundo al aire libre, que se disputará en Budapest (Hungría) del 19 al 27 de agosto, precisando que va "a disfrutar" de su familia y sobre todo de su hija, nacida hace siete meses.

"Por primera vez en mi vida he escuchado a los que más me quieren y la decisión está tomada. Estoy oficialmente de vacaciones. Y sobre todo me voy a disfrutar de mi hija y mi familia. Gracias por estar siempre, nos vemos pronto", ha dicho Peleteiro en su cuenta oficial de Twitter.

En el reciente 103º Campeonato de España al aire libre, celebrado en Torrent (Valencia), Peleteiro ganó el triple femenino con un mejor salto de 14,21 metros. Sin embargo, ese registro de la gallega no llegó a la marca mínima establecida por World Athletics ni tampoco a la fijada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"He vuelto, ¡hemos vuelto! Si me dicen lo que conseguimos esta temporada hace siete meses, jamás me lo creería. He luchado, sufrido y trabajado cómo nunca antes. Pero además de preocuparme por mí misma para volver al alto nivel, también lo tuve que conciliar con la maternidad, me he ocupado y centrado en que mi hija crezca sana y feliz y la realidad es que ella ha sido la protagonista durante estos últimos meses", ha añadido Peleteiro.

"Para qué mentir, ha sido toda una carrera de fondo, muy dura, la más dura de mi vida... Pero gracias a todo el equipo que tengo detrás, he podido conseguir cosas que jamás antes me había replanteado. He vuelto a la alta competición, he recuperado mi forma física, he vuelto a disfrutar de las competiciones, mejorando en cada una de ellas un poquito, he recuperado mi World Ranking, me he clasificado para el Campeonato del Mundo y sobre todo he crecido como deportista y persona", ha proseguido la saltadora gallega en su hilo.

"Como ya sabéis, tanto Iván [Pedroso] como yo somos muy ambiciosos y sabemos que estamos para más, pero a veces en la vida debemos tener los pies en la tierra y ser conscientes de lo que somos y, sobre todo, de lo que es verdaderamente importante. Y ahora mismo, después de todo lo logrado, lo más importante es descansar. Descansar física y mentalmente para afrontar la próxima temporada de la mejor forma posible", ha concluido Peleteiro en su mensaje.

Sin embargo, horas después, la atleta gallega ha querido "aclarar" su decisión porque "como siempre, se deben explicar bien las cosas porque si no ya sale la gente a hablar sin tener ni idea", dejando claro que estaba "clasificada" para el Mundial porque "actualmente con las puntuaciones" obtenidos por sus marcar en sus cinco competiciones de este meses así lo dicen "por World Ranking".

"Por lo tanto, por los criterios de World Athletics sí estoy clasificada. Otra cosa es que esté seleccionada, ya que eso depende de lo que el seleccionador de la RFEA decida, consecuentemente a las reglas RFEA, entre ellas la marca mínima de 14,25 metros y su criterio personal", ha advertido en sus redes sociales.

De este modo, Peleteiro insiste en que ha sido ella la que ha decidido irse "de vacaciones" y que "no" renuncia a "nada" porque no está "seleccionada". "Y sí puedo decidir cuando acabar mi temporada ya que aunque muchos no lo sepan, mi temporada no se acaba en el Campeonato del Mundo. Es más, si quisiera, podría competir en varios Meetings por Europa en agosto, entre ellos el más prestigioso que es la Liga Diamante de Zurich, como ya he hecho en otras ocasiones, y al que estaría invitada", ha subrayado.

"Por lo tanto pido respeto a las decisiones de cada atleta y tomar en consideración como se sienta y considere mejor para su preparación", ha sentenciado la saltadora