Alberto Contador se retirará en 2016

El ciclista de Pinto Alberto contador ha anunciado esta misma mañana, en la presentación de los equipos de su fundación, que el año 2016 será el último de su carrera como ciclista . Contador se quiere retirar en lo más alto y ve grandes relevos en sus equipos Flex junior y Specialized sub 23.

Esta misma mañana en la presentación de sus equipos, Flex junior y Specialized sub 23, Alberto Contador ha anunciado que se retirará en el año 2016. "Físicamente recupero bien y estoy ilusionado con el equipo, pero los años pasan" ha aclarado el pinteño que explica que quiere retirase en los más alto de su carrera.

"No sé cuántos años más voy a disputar las grandes, pero me quiero retirar en lo más alto. El año que viene estaré en el pelotón, pero será el último" aseguró el corredor de Tinkoff. Aunque deja las puertas abiertas para continuar si tuviese algún percance en las competiciones de ese año.

De cara a la actual temporada asegura que se encuentra "con ganas y la preparación algo retrasada". Debutará este miércoles en la vuelta a Andalucía pero tiene la mirada puesta en Tour y Giro a las que acudirá solo a ganar. "Si me planteo el Giro y el Tour no me vale ser segundo en alguna de ellas, solo busco ganar, aunque luego ya veremos qué pasa" explicó.

Contador descarta La vuelta y aplaza el proyecto de ganar las tres grandes. El hecho de afrontar Tour y Giro obligará a contador a llevar una política de ahorro energético. "Si algunos consideran imposible el reto de ganar dos grandes, imaginad las tres. Solo haría la Vuelta este año si tengo un percance en el Tour. Insisto en que solo voy a competir para ganar", recalcó