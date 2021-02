6500 trabajadores han muerto en las obras para el Mundial de Catar 2022

LEER MÁS Así es la aventura de Santi Cazorla en Catar a las órdenes de Xavi

Más de 6.500 trabajadores han muerto en las obras para el Mundial de fútbol de Catar 2022. Es una información del reputado medio inglés The Guardian. Aseguran que las víctimas son obreros procedentes de India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka entre otros países. Los datos se han obtenido de los informes oficiales que han facilitado los países mencionados entre 2010 y 2020.

La cifra de fallecidos seguramente sea mayor porque países como Filipinas o Kenia, que han enviado muchos trabajadores a Catar, no han facilitado los datos. Asimismo las muertes de los últimos meses de 2020 no están incluidas. Desde 2010 Catar está llevando a cabo un proyecto de construcción sin precedentes, centrado en la cita mundialista. Esa faraónica obra contempla la construcción de siete estadios, un aeropuerto, carreteras, nuevos transportes públicos, hoteles y una ciudad para acoger el Mundial.

Nick McGeehan, abogado experto en derechos laborales ha asegurado que "una significante proporción de trabajodores migrantes que han muerto desde 2011, estaban en Catar únicamente porque fue designada para albergar el mundidal". The Guardian asegura que hay 37 muertes relacionadas directamente con trabajadores de la construcción de los estadios pero de esas, 34 han sido calificadas como no relacionadas con el trabajo por el comité organizador.

La principal causa de mortalidad es el fallo respiratorio y la insuficiencia cardiaca, muy relacionadas con las altas temperaturas. De hecho señalan que la ola de calor en 2019 fue una de las causas de mayor mortalidad. Otros fallecimientos tienen como causas las graves caídas, ahorcamientos o causas indeterminadas. The Guardian asegura que Catar no ha cumplido las medidas de protección para los dos millones de trabajadores migrantes y que no han investigado la alta mortalidad en este periodo.

Entre los datos de fallecidos que se conocen han perdido la vida trabajadores procedentes de:

India 2.711

Nepal 1.641

Bangladesh 1.018

Pakistan 824

Sri Lanka 557

Catar no ha desmentido estas cifras y han "lamentado esta tragedia", y han incidido en que los trabajadores tienen acceso a servicios médicos de calidad.