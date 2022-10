BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 07/10/22 A LAS 13:00H

Los sindicatos responden a las quejas de la CEOE, las licitaciones desiertas suman cerca de 900 millones de euros y otras noticias del día

La protesta de los sindicatos UGT y CCOO continúan delante de las sedes regionales de la CEOE, mientras exigen una subida de salarios y responden al enfado de la CEOE tras la subida de las cotizaciones sociales. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reiterado que “o hay negociación o hay conflicto”, señalando que estas medidas nunca se discuten con las mesas sociales. Un informe de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), presentado este viernes, señala que las licitaciones públicas en el sector de la construcción han aumentado hasta los 882,5 millones de euros durante los meses de octubre de 2021 y septiembre de 2022. Pedro Fernández Alén, presidente de la organización ha advertido de que “si no se presentan ofertas, si no se ejecutan contratos, no se van a poder cumplir los objetivos para recibir fondos europeos”.