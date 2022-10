BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 24/10/22 A LAS 12:00H

Siete de cada diez andaluces se oponen al indulto a Griñán, Protección Civil inicia las pruebas del sistema de alertas sonoras y otras noticias del día

Siete de cada diez andaluces se muestran en contra de que el Gobierno indulte al ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, según una encuesta elaborada por la Fundación CENTRA. El último barómetro realizado por la institución muestra que el PP volvería a obtener mayoría absoluta en Andalucía, mientras que tanto PSOE como VOX bajarían en intención de voto. La Dirección General de Protección Civil comienza hoy las pruebas del nuevo sistema de alertas a la población, conocidas como ES-Alert, que se realizarán entre el 24 de octubre y el 16 de noviembre en varias comunidades. Algunos teléfonos móviles emitirán un pitido de prueba junto a un mensaje en el que se avise de que no hay que llevar a cabo ninguna acción en particular. La vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido a su llegada a una reunión de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea que el proceso de descarbonilación se acelerará pese a la subida "temporal" del consumo en gas y carbón. "Es capital que Europa ponga de manifiesto que, si bien necesitamos cierta flexibilidad en el corto plazo, y algunos países están volviendo a incrementar el consumo de carbón y gas, es algo absolutamente temporal por razones de seguridad energética", ha asegurado Ribera.