INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 3 de febrero de 2022 a las 13:00

Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Pendientes de la votación en el Congreso que, si no hay sorpresas desagradables de última hora para el Gobierno, convalidará la reforma laboral. Yolanda Díaz saca adelante su reforma, pero lejos de suponer un éxito, el Gobierno encaja hoy un serio revés con la ruptura del bloque de la investidura y el no de sus socios habituales. La propia ministra, que ha defendido el texto en la tribuna, admite que ha fracasado en su intento por explicar la importancia de esta reforma y que hoy la felicidad no es plena.