El Reino Unido dice que está comprometido a rebajar la tensión en Oriente Medio

En unas declaraciones a la BBC, Burt, a cargo de Oriente Medio en el Foreign Office, añadió que la decisión tomada por el presidente de EEUU, Donald Trump, demuestra que no ha escuchado los argumentos presentados por sus aliados europeos.

"Sobre este asunto, él no ha escuchado, eso es bien cierto. Pero ahora tenemos que convencerle a él y a otros que hay maneras de afrontar los desafíos que él ha establecido", resaltó.

"No buscaremos que (Trump) dé marcha atrás en algo (porque) no lo hará. Pero hay otras formas de avanzar y es nuestra labor asegurar que funcionan esas otras maneras (de afrontar los problemas), y trabajar desde un posición que no sea de confrontación, sin importar cuán difícil sea en una región difícil", indicó Burt.

Ayer, en un comunicado conjunto, el Reino Unido, Francia y Alemania lamentaron la decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear iraní firmado en 2015 después de años de negociaciones.

El pacto, firmado entre Irán y el Grupo 5+1 -EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania-, limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero no incluye ninguna referencia a las armas convencionales o a la política exterior de la República Islámica.