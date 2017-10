Miquel Iceta: "La independencia sería el peor negocio de la historia para Cataluña"

Así lo ha afirmado en un acto en la sede de la Federación del PSC de Barcelona, junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el portavoz adjunto en el Parlament, Ferran Pedret, con la asistencia de dirigentes de PSC y PSOE y ante cerca de dos centenares de militantes del partido.

"En pocos días hemos visto de qué va la independencia. Divide a Cataluña, pretende rompernos del resto de pueblos, nos empobrece y nos aisla de Europa. No se pueden hacer más destrozos en una sola jugada. Divide, rompe, empobrece y aisla. Pediremos que no se haga, no solo porque no es legal, sino porque es el peor negocio de toda la historia de Cataluña", ha afirmado.

Iceta ha lamentado que, de producirse una declaración unilateral de independencia, él espera "no tener que volver a defender de nuevo de aquí a un tiempo, por culpa de una decisión política, aquel lema de Libertad, Amnistía y Estatut de Autonomía". Iceta ha agradecido que Sánchez haya acudido a Cataluña el día antes del pleno en el que el president Carles Puigdemont podría declarar esa DUI, en contraste, ha criticado, con la ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Estoy emocionado con este gesto, pero no es el primero. Eso es fraternidad y liderazgo", ha dicho.

El dirigente ha acusado al independentismo de haber mentido al asegurar que "no habría ningún problema y que habría bofetadas de empresas y bancos para venir a Cataluña", pero "han bastado cuatro días para que la catástrofe planee sobre nosotros". Por ello, ha vuelto a reclamar a Puigdemont que "por patriotismo, si quiere a este país, renuncie a decisiones que pueden echar a perder el presente y el futuro", en lo que ha calificado como la que podría ser "la derrota más grande la historia de Cataluña en los últimos 40 años".

"¿Piensa usted imponer la posición de una minoría sobre una mayoría? ¿Piensa cargarse de forma tan flagrante mecanismos básicos de una democracia?", se ha preguntado Iceta. Por su parte, Pedret ha llamado a negociar, dialogar y pactar. "La DUI no es solo una grave irresponsabilidad, que puede ser irreversible y llevar a otras decisiones del Estado que puedan lesionar gravemente las instituciones de autogobierno, sino que además está falta de legitimidad democrática", ha denunciado.