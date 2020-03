LA RADIO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS Este domingo, Silvia Abril y Andreu Buenafuente le abren la puerta de su casa a Radio Cuarentena La pareja de presentadores -y actores, y cómicos- abrirá la edición de Radio Cuarentena -el programa diario en directo de Onda Cero- este 29 de marzo David Martos Madrid | 29/03/2020 Andreu Buenafuente y Silvia Abril / EFE Facebook

Twitter Como cada día durante el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus, Radio Cuarentena se emite en directo este domingo a través de la web de Onda Cero. Este 29 de marzo, la edición diaria que comienza a las 16:00, las 15:00, arrancará con dos invitados muy especiales: Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que charlarán con David Martos desde su domicilio. Buenafuente y Abril están desarrollando una actividad muy intensa durante la cuarantena, siempre desde sus domicilios. Los presentadores de los Premios Goya realizan directos desde sus redes sociales, y Andreu Buenafuente ha presentado desde casa ediciones especiales de 'Leit Motiv', el programa que dirige en Movistar+.

