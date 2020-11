Mike Downey: "Los problemas para los Premios del Cine Europeo llegarán en 2021, puede que no haya películas suficientes para elegir"

El productor irlandés Mike Downey fue elegido presidente de la Academia del Cine Europeo hace prácticamente un año, cuando tomó el testigo de manos de la directora de cine polaca Agnieszka Holland. Durante este tiempo, en el que habría tenido que dedicarse a preparar su primera ceremonia de los Premios del Cine Europeo al frente de la institución, la epidemia por coronavirus ha cambiado algunos de sus planes. Downey charla con Kinótico en Sevilla, donde acaba de encabezar la lectura de nominados y nominadas para una ceremonia que será virtual y que se extenderá durante varias jornadas: la 33 edición de los galardones sigue adelante... con los rigores de la época que vivimos.

¿Cómo se ha sentido al leer los nominados en esta ceremonia virtual tan fría, pero a la vez tan cálida, aquí en Sevilla?

Llevo viniendo a Sevilla 12 años para este acto, y también soy productor de películas, por lo que soy una persona que se pasa el día imaginando cosas que aún no existen. Así que este año simplemente hemos dado un paso más en lo que hacemos como productores, cuando imaginamos cómo funcionará un guion para el público. Esta vez hemos imaginado cómo sería un guion con una habitación llena de gente, los medios y los cinéfilos de Sevilla que suelen estar ahí. Ese recuerdo es muy fuerte para mí. Así que mi imaginación es lo suficientemente potente como para imaginarme el apoyo que siempre he recibido durante estos 12 años. Obviamente es distinto, pero yo lo he sentido de la misma manera.

Lleva muchos años trabajando en la Academia, pero esta va a ser su primera vez como presidente en los premios. ¿Cómo ha sido preparar este evento en una situación tan extraña como la provocada por el coronavirus?

Ha sido un momento extraordinario. A principios de julio todos nos hicimos la prueba y fuimos a Reikiavik para hacer los preparativos del evento. Hasta mediados de septiembre, pensábamos que haríamos la gala allí. Pensábamos que celebrar los Premios del Cine Europeo en Islandia era una carta a nuestro favor, ya que se trata de una isla con un ecosistema cerrado en el que hacen test a todos los viajeros que llegan. Pero al final se acabó convirtiendo en el talón de Aquiles, porque llegamos a la conclusión de que de esta manera la COVID-19 podría volver a esparcirse. Y bueno, ahora Islandia sigue teniendo un alto número de infectados. Es casi imposible concebir una gala de premios en Reikiavik ahora mismo.

Va a ser una serie de cinco noches virtuales en Berlín. ¿Por qué han decidido que sean cinco noches?

Creo que nos hemos dado cuenta todos desde marzo, desde que somos expertos en Zoom y vemos shows online, que a nadie le gusta estar sentado mirando una pantalla pequeña más de media hora o cuarenta y cinco minutos. Así que lo que hemos pensado ha sido en romper cada una de las secciones y ofrecerlas en pequeñas “tapas”. En vez de hacer una cena, digamos que estaremos cenando “tapas” durante una semana. Creemos que esto puede ser una manera de captar más atención para los directores de cine y sus películas, y pasar más tiempo con los artistas de lo que hubiésemos podido estar con la ceremonia. Porque todo el mundo dice siempre que hay que hacer la gala más corta; de esta manera podemos hacerla más larga y así los artistas y sus trabajos pueden ser respetados.

Dirigir películas es siempre una lucha, pero este año los directores están luchando más que nunca. ¿Qué mensajes está recibiendo la Academia sobre cómo está afectado la COVID al sector?

Honestamente, no está yendo muy bien. Las producciones no se han retomado con normalidad. Está habiendo algunos rebrotes. Pero lo que está quedando claro para todos es que sin las películas, sin distribución, sin festivales, no hay contenido para las plataformas… De una forma un poco extraña, la gente está empezando a apreciar un poco más la importancia del acto físico de hacer una película antes de venderla o su proceso de marketing. ¡Porque no se puede vender algo que no tienes! Uno de los grandes temas en Europa y el mundo entero es la falta de seguros en condiciones para que podamos llevar a cabo nuestras películas. En algunos países están prometiendo una política gubernamental de seguros, o una garantía de financiación, pero es algo que va muy lento. Se prometió en Reino Unido hace seis meses, pero todavía no existe como tal.

¿Qué crees que estaremos viviendo en 2021, por ejemplo, el próximo noviembre? ¿Cuál es el siguiente paso para la Academia?

El siguiente paso de la Academia no tiene tanto que ver con lo que vamos a estar haciendo el próximo año, porque el problema del año que viene ya existe en este momento. Ha habido un vacío en la producción de películas. Creo que vamos a tener muy pocas películas entre las que elegir, en general, y vamos a tener problemas para resaltar lo mejor del cine europeo en 2021... porque puede que, para el momento de tener que nominar, lo mejor de 2021... ¡no se haya rodado aún! Así que esto va a ser un problema bastante grande. Siempre hemos intentado escoger algunas películas para los premios que hayan pasado por el Festival de Venecia, pero este año hemos decidido que no vamos a hacer eso, porque vamos a necesitar esas películas el año que viene. Estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Si la vacuna no llega pronto y no podemos retomar las producciones en condiciones, no vamos a tener muchas películas para elegir el próximo verano. Igual tenemos que reducir la cantidad de películas para el año que viene. El problema no es este año, sino el año que viene.