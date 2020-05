Lo que tienes que ver (08/05/20). El documental sobre Natalie Wood que no puede eludir su misteriosa muerte

Esta semana la cosa va de documentales en torno a mujeres. Y el primero del que hablamos se fija en la vida y en la muerte de una actriz mítica. Ya está disponible en HBO el documental ‘Natalie Wood. Entre bambalinas’ . La película está producida por una de las hijas de la actriz -Natasha Gregson Wagner-, y eso le da un acceso total a testimonios de amigos de Hollywood o a exparejas de Natalie Wood. En el metraje vemos, por ejemplo, a Robert Redford o a Mia Farrow. Es un tesoro para los cinéfilos, porque explora una época dorada en la que no era nada fácil que una mujer tuviera la sartén por el mango en la industria. Y además tiene ese ingrediente de morbo que suelen tener este tipo de producciones.

La película arranca con la hija diciendo que, a través de los años, se ha hablado más de la extraña muerte de su madre que de su vida, y que por eso veía necesario contar su historia. Pero lo cierto es que buena parte del documental, todo un tercio final, gira en torno a esa muerte, con momentos muy emocionantes, que rozan la lágrima… y sin ellos no se entendería la película. El valor de ‘Natalie Wood entre bambalinas’ está más en los testimonios y el material gráfico que en la narración, que resulta un poco plana… pero puede ser un buen pasatiempo para el fin de semana.

El otro documental de mujer de la semana es ‘Mi historia’, que gira en torno a la vida de Michelle Obama después de la Casa Blanca. Una gira literaria, en la que participa en actos multitudinarios para presentar su libro ‘Becoming’, es el telón de fondo para una película que juega a construir el perfil humano -y no sabemos si el político- de la exprimera dama. El momento más jugoso es aquel en el que Michelle Obama reconoce que puso la vida de su marido por delante de la suya -renunciando a su éxito profesional-, y de hecho la presencia de Barack Obama en la cinta, teniendo en cuenta el peso que ha tenido en su vida, es más bien testimonial.

Por el contrario vemos muchos encuentros de Michelle con jóvenes, en los que actúa casi como orientadora profesional y vital con ellos. Y siempre habla del futuro. Futuro, futuro, futuro, una de las pistas que apuntan a una construcción de su perfil como candidata a la Casa Blanca. Como dicen algunas de las críticas americanas, el documental profundiza poco en su perfil, podría haber ido mucho más allá. Sobre todo en el repaso a sus 8 años en Washington, que se acaban pareciendo a un anecdotario.

La serie de Chazelle, por debajo de su música

‘Mi historia’ se puede ver en Netflix… y también las dos series de las que hablamos a continuación. Por ejemplo ‘The Eddy’, impulsada y dirigida en algunos de sus capítulos por Damien Chazelle, el director de ‘Whiplash’ o de ‘La La Land’. Está ambientada en un club de jazz de los suburbios de París, contiene diálogos que entremezclan el francés y el inglés… y tiene un ritmo muuuuy pausado, que hace que sus capítulos de 70 minutos de duración sean un poco eternos. Las tramas son lentas, el desarrollo de la trama es muy poco fluido… y la mayor parte de los personajes no tiene mayor interés. Esta serie suena a oportunidad perdida.

Y en la misma plataforma se puede ver ‘Valeria’, la adaptación seriéfila de los libros de Elisabet Benavent. Es el reflejo de un Madrid que no existe. No solo porque estamos todos confinados en casa, que también, sino que es de un estilo refinado y de unos colores que no se corresponden con la realidad. Las protagonistas tampoco. Sabemos perfectamente que se trata de una serie sobre la amistad femenina y su relación con el mundo, y que buena parte de las tramas beben de las novelas. Lo sabemos. Pero el resultado está edulcorado de más. No tiene tampoco mucha gracia, qué le vamos a hacer…

Tampoco nos ha convencido mucho el arranque de ‘Madres’, la nueva serie de Aitor Gabilondo para Amazon Prime Video. Protagonizada por Belén Rueda o Carmen Ruiz, cuenta la historia de madres cuyos hijos e hijas están ingresados en un hospital madrileño. Nos parece que responde a un modelo antiguo de serie, muy plano y sin hallazgos. Intuimos que encontrará su público, que existe, y que precisamente la plataforma busca encontrar a ese público. Así sea.

'A stormy night', un descubrimiento

Pero no todo es negativo esta semana… Sigue adelante el D’A Film Fest de Barcelona, y la película de clausura que se podrá ver mañana sábado, ‘A stormy night’, es muy disfrutable. Es pequeña, muy pequeña, pero quizá en su minúscula mirada al mundo radica su grandeza. Un chico se queda tirado en Nueva York. No puede coger un vuelo de enlace por una tormenta… y se acaba quedando a dormir en casa de una amiga. Que está fuera. El que está allí es su compañero de piso. Y este encuentro de dos chicos en un contexto inesperado deriva en un examen de las relaciones afectivas y sexuales. David Moragas, director y protagonista, debuta en estas lides con nota. ¡Buen fin de semana!