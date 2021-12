Lista de los 90 periodistas votantes del Top Kinótico 2021: las mejores películas del año

Kinótico, el programa de cine y series de Onda Cero, convoca cada Navidad a un gran número de periodistas y críticos de España y del mundo a una votación sobre las mejores películas del año que termina. En este 2021, la lista de votantes que se puede consultar a continuación incluye a 35 mujeres y 55 hombres, que han enviado su lista de las 10 mejores cintas de los últimos 12 meses. En esta votación, que podía incluir películas estrenadas en cines o plataformas en 2021 [o vistas en festivales, la lista es intencionadamente abierta], han participado 61 informadores o críticos españoles y 29 internacionales, en un grupo que incluye países como Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Australia o Brasil. En las listas que se pueden consultar a continuación, el número 1 corresponde a la mejor película del año según el votante.

#1 Thomas Abeltshauser [Freelance] 🇩🇪 @filmabt

1. Annette. 2. Fabian: Going to the dogs. 3. Drive my car. 4. Madres paralelas. 5. Titane. 6. El contador de cartas. 7. Il buco. 8. No mires arriba. 9. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? 10. Atlantide

#2 Jesús Agudo [eCartelera] 🇪🇸 @JesuAguMar

1. Los Mitchell contra las máquinas. 2. Encanto. 3. Una joven prometedora. 4. Nomadland. 5. Spider-Man: No way home. 6. Luca. 7. Minari. 8. Última noche en el Soho. 9. Spencer. 10. tick, tick… Boom!

#3 María Aller de las Heras [Fotogramas.es] 🇪🇸 @Llesterday_Mary

1. Una joven prometedora. 2. Última noche en el Soho. 3. West Side Story. 4. Petite maman. 5. Titane. 6. El último duelo. 7. Dune. 8. Libertad. 9. El poder del perro. 10. Un lugar tranquilo 2

#4 Andrés Arconada [EsRadio] 🇪🇸 @EsCineRadio

1. El poder del perro. 2. Fue la mano de Dios. 3. Otra ronda (Druk). 4. Dune. 5. Titane. 6. Supernova. 7. El buen patrón. 8. La vida era eso. 9. Espíritu sagrado. 10. Nuevo orden

#5 José María Aresté [DeCine21] 🇪🇸 @blogdehildy

1. West Side Story. 2. Tres pisos. 3. El teléfono del viento. 4. El amor en su lugar. 5. Última noche en el Soho. 6. Tiempo. 7. Shorta. El peso de la ley. 8. Queridos camaradas. 9. Minari. Historia de mi familia. 10. Imperdonable

#6 Marta Armengou [La Cartellera] 🇪🇸 @MartaArmengou

1. Drive my car. 2. Titane. 3. Petite maman. 4. El poder del perro. 5. Nomadland. 6. Otra ronda (Druk). 7. Una joven prometedora. 8. Una película de policías. 9. Spencer. 10. Claroscuro

#7 Marta Balaga [Episodi] 🇵🇱 @MartaBalaga

1. El caballero verde. 2. Drive my car. 3. Flee. 4. Compartimento nº6. 5. Petite Maman. 6. Titane. 7. Pig. 8. Cryptozoo. 9. Censor. 10. The lost daughter

#8 Helen Barlow [Freelance] 🇦🇺 @HelenBackBarlow

1. No sudden move. 2. El padre. 3. El poder del perro. 4. Dune. 5. Une histoire d'amour et de désir. 6. C’Mon C’Mon (Siempre adelante). 7. El acontecimiento. 8. The Velvet Underground. 9. Writing with fire. 10. Flee

#9 Gregorio Belinchón [El País] 🇪🇸 @GBelinchon

1. First cow. 2. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 3. Spencer. 4. Espíritu sagrado. 5. Quién lo impide. 6. The Velvet Underground. 7. Libertad. 8. Summer of soul. 9. Otra ronda (Druk). 10. Rizi (Days)

#10 Pepa Blanes [Cadena SER] 🇪🇸 @PepaBlanes

1. El poder del perro. 2. Titane. 3. First cow. 4. Petite maman. 5. Una joven prometedora. 6. Nomadland. 7. Judas y el Mesías negro. 8. The Matrix Ressurections. 9. Annette. 10. Madres paralelas

#11 John Bleasdale [CineVue] 🇬🇧 @DrJonty

1. Annette. 2. El caballero verde. 3. Dune. 4. Petite maman. 5. Titane. 6. Mad God. 7. El último duelo. 8. Hit the road. 9. Brighton 4th. 10. The Beatles: Get back

#12 Filippo Brunamonti [La Repubblica] 🇮🇹 @IlPrimoLatte

1. El contador de cartas. 2. Memoria. 3. West Side Story. 4. Cry Macho. 5. El callejón de las almas perdidas. 6. Spending the war without you. 7. Licorice Pizza. 8. The Velvet Underground. 9. Red Rocket. 10. Jugando con tiburones

#13 Alfonso Caro [El Palomitrón] 🇪🇸 @AlfonsoCaroS

1. Dune. 2. El buen patrón. 3. El último duelo. 4. Maixabel. 5. Otra ronda (Druk). 6. Nuevo orden. 7. Palm Springs. 8. Malcolm y Marie. 9. Un lugar tranquilo 2. 10. El padre

#14 Conxita Casanovas [RNE] 🇪🇸 @CONXITACASANOV3 [*]

1. El poder del perro. 2. El perdón. 3. Compartimento nº6. 4. Lamb. 5. La peor persona del mundo. 6. La Casa Gucci. 7. Spencer. 8. Titane. 9. Yalda, la noche del perdón. 10. 100 días con la Tata

#15 Elio Castro [Cadena SER / RNE] 🇪🇸 @ElioCastro

1. Fue la mano de Dios. 2. El último duelo. 3. El poder del perro. 4. Quo Vadis, Aida? 5. Titane. 6. Queridos camaradas. 7. Nomadland. 8. West Side Story. 9. First cow. 10. Cuestión de sangre

#16 Jesús Choya [La Llave Azul] 🇪🇸 @holyChoya

1. West Side Story. 2. Drive my car. 3. Annette. 4. El poder del perro. 5. The souvenir: Part II. 6. Spencer. 7. Titane. 8. Quién lo impide. 9. tick, tick… Boom! 10. Tiempo

#17 Marco Consoli [Freelance] 🇮🇹 @ripido

1. Drive my car. 2. Las ilusiones perdidas. 3. West Side Story. 4. Fue la mano de Dios. 5. Sabaya. 6. Nitram. 7. Titane. 8. Red Rocket. 9. Beginning. 10. Benedetta

#18 Gonzalo del Prado [Antena 3] 🇪🇸 @GonzalodelPrado [*]

1. El caballero verde. 2. El buen patrón. 3. Dune. 4. Fue la mano de Dios. 5. Otra ronda (Druk). 6. tick, tick… Boom! 7. West Side Story. 8. Espíritu sagrado. 9. Libertad. 10. Petite maman

#19 Begoña Donat [Freelance] 🇪🇸 @BegoDonat

1. Titane. 2. El poder del perro. 3. Fue la mano de Dios. 4. Annette. 5. Espíritu sagrado. 6. Quién lo impide. 7. Noche de fuego. 8. Los Mitchell contra las máquinas. 9. The assistant. 10. Petite maman

#20 Víctor Esquirol [Otros Cines Europa] 🇪🇸 @VctorEsquirol

1. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? 2. El caballero verde. 3. Drive my car. 4. Memoria. 5. The Souvenir: Part 2. 6. Quién lo impide. 7. Mad God. 8. All light, everywhere. 9. In front of your face. 10. DAU. Degeneration

#21 Nacho Estrada [Cine y Comedia] 🇪🇸@NachoEstrada78

1. West Side Story. 2. Dune. 3. Palm Springs. 4. El último duelo. 5. Jinetes de la justicia. 6. Los Mitchell contra las máquinas. 7. El buen patrón. 8. Sin tiempo para morir. 9. The King’s Man: La primera misión. 10. Tiempo

#22 Yolanda Flores [RNE] 🇪🇸 @DePelicula_RNE

1. El buen patrón. 2. El último duelo. 3. El amor en su lugar. 4. El poder del perro. 5. Cerca de ti. 6. Fue la mano de Dios. 7. West Side Story. 8. Espíritu sagrado. 9. Madres paralelas. 10. Maixabel

#23 Alicia García Arribas [Agencia EFE] 🇪🇸 @AliciaG_Arribas

1. Nomadland. 2. Titane. 3. El poder del perro. 4. Quo Vadis, Aida? 5. El buen patrón. 6. Fue la mano de Dios. 7. Otra ronda (Druk). 8. El sustituto. 9. Josefina. 10. Ama

#24 Alicia García de Francisco [Agencia EFE] 🇪🇸 @AGdeFrancisco

1. Nomadland. 2. El poder del perro. 3. Fue la mano de Dios. 4. Otra ronda (Druk). 5. Compartimento nº6. 6. The Velvet Underground. 7. Titane. 8. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 9. Noche de fuego. 10. Seis días corrientes

#25 Silvia García Jerez [La Cronosfera] 🇪🇸@silbidos

1. El poder del perro. 2. El amor en su lugar. 3. Madres paralelas. 4. Annette. 5. El vientre del mar. 6. Spencer. 7. Petite maman. 8. The medium. 9. La tragedia de Macbeth. 10. Más allá de los dos minutos infinitos

#26 Matías G. Rebolledo [La Razón] 🇪🇸 @ReboRivera

1. El poder del perro. 2. Procesión. 3. Drive my car. 4. Fue la mano de Dios. 5. Ninjababy. 6. Compartimento nº6. 7. The fallout. 8. Le dernier refuge. 9. Karnawal. 10. Candyman

#27 Marc Garriga [Catalunya Radio] 🇪🇸 @Marga_Riga

1. Titane. 2. El poder del perro. 3. El último duelo. 4. Última noche en el Soho. 5. The Velvet Underground. 6. Annette. 7. Fue la mano de Dios. 8. Drive my car. 9. Luca. 10. Barbaque

#28 Leonardo Goi [Kinoscope] 🇮🇹 @LeonardoGoi

1. Drive my car. 2. Memoria. 3. The Souvenir: Part II. 4. El gran movimiento. 5. El poder del perro. 6. Eles transportan a morte. 7. Espíritu sagrado. 8. Titane. 9. El contador de cartas. 10. The tale of King Crab

#29 Mafalda González [Atresmedia] 🇪🇸 @MafaldaGonzalez

1. Annette. 2. Titane. 3. Fue la mano de Dios. 4. El último duelo. 5. Petite maman. 6. El buen patrón. 7. Seis días corrientes. 8. Otra ronda (Druk). 9. Palm Springs. 10. Los Mitchell contra las máquinas

#30 Nacho Gonzalo [Lo que yo te diga] 🇪🇸 @LoQueYoTeDiga

1. Spencer. 2. El poder del perro. 3. Quo Vadis, Aida? 4. Y llovieron pájaros. 5. Petite maman. 6. tick, tick… Boom! 7. Gaza Mon Amour. 8. Noticias del gran mundo. 9. Nomadland. 10. Shorta. El peso de la ley

#31 María Guerra [La Script] 🇪🇸 @MaGuerraM

1. El poder del perro. 2. Titane. 3. El acontecimiento. 4. The lost daughter. 5. Libertad. 6. Fue la mano de Dios. 7. Madres paralelas. 8. CODA. 9. Última noche en el Soho. 10. Destello bravío

#32 Patrick Heidmann [Freelance] 🇩🇪 @PatrickHeidmann

1. Titane. 2. El poder del perro. 3. The lost daughter. 4. Drive my car. 5. Summer of soul. 6. Claroscuro. 7. Dune. 8. Zola. 9. Flee. 10. Petite maman

#33 David Iglesias [Onda Cero / Kinótico] 🇪🇸 @_David_Iglesias

1. Dune. 2. Annette. 3. Spencer. 4. Madres paralelas. 5. El olvido que seremos. 6. La Casa Gucci. 7. El buen patrón. 8. El poder del perro. 9. Benedetta. 10. El amor en su lugar

#34 Josip Jurčić [Freelance] 🇭🇷

1. El poder del perro. 2. La peor persona del mundo. 3. Flee. 4. Zbornica. 5. Fue la mano de Dios. 6. Murina. 7. Un polvo desafortunado o porno loco. 8. Dune. 9. Shiva Baby

#35 Lorena López [Freelance] 🇪🇸@lorenalofish

1. Fue la mano de Dios. 2. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 3. Spider-Man: No way home. 4. Maixabel. 5. Otra ronda (Druk). 6. West Side Story. 7. Titane. 8. Una joven prometedora. 9. El amor en su lugar. 10. Los Mitchell contra las máquinas

#36 Claudia Lorenzo [The Conversation] 🇪🇸 @Mariclo1985

1. Petite maman. 2. Una joven prometedora. 3. El agente topo. 4. El amor en su lugar. 5. Maixabel. 6. El buen patrón. 7. Fue la mano de Dios. 8. Crock of golf. Bebiendo con Shane MacGowan. 9. Supernova. 10. Loco por ella

#37 Fernando de Luis-Orueta [losExtras.es] 🇪🇸 @Florueta

1. Benediction. 2. El poder del perro. 3. Petite maman. 4. Drive my car. 5. Quo Vadis, Aida? 6. El amor en su lugar. 7. Seis días corrientes. 8. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 9. Luca. 10. tick, tick… Boom!

#38 Adela MacSwiney [IBERCINE] 🇲🇽 @esibercine

1. La peor persona del mundo. 2. Drive my car. 3. El poder del perro. 4. Noche de fuego. 5. El hombre perfecto. 6. Annette. 7. Spencer. 8. C’Mon C’Mon (Siempre adelante). 9. Dune. 10. Seis días corrientes

#39 Antonio Martínez [Sucedió una noche / Cadena SER] 🇪🇸 @Murcielago60

1. El poder del perro. 2. Nomadland. 3. tick, tick… Boom! 4. Fue la mano de Dios. 5. Maixabel. 6. El último duelo. 7. Dune. 8. El buen patrón. 9. Annette. 10. El caballero verde

#40 Beatriz Martínez [El Periódico de Catalunya / Fotogramas] 🇪🇸 @BeatrizMartnezG

1. El poder del perro. 2. Drive my car. 3. Annette. 4. Titane. 5. Petite maman. 6. Espíritu sagrado. 7. The innocents. 8. Madres paralelas. 9. Earwig. 10. The Souvenir: Part II

#41 Luis Martínez [El Mundo] 🇪🇸 @Luis_M_Mundo

1. Drive my car. 2. Licorice Pizza. 3. First cow. 4. El poder del perro. 5. Petite maman. 6. Madres paralelas. 7. La crónica francesa. 8. Titane. 9. Destello bravío. 10. Quién lo impide

#42 Daniel M. Mantilla [Series & Más / El Español] 🇪🇸 @DanielMMantilla

1. Una joven prometedora. 2. West Side Story. 3. El poder del perro. 4. La peor persona del mundo. 5. tick, tick… Boom! 6. Petite maman. 7. Red Rocket. 8. Los Mitchell contra las máquinas. 9. Spider-Man: No way home. 10. Las ilusiones perdidas

#43 Valeria Martínez [Yahoo] 🇦🇷 @Cine_Valeria

1. El poder del perro. 2. Belfast. 3. West Side Story. 4. Dune. 5. Una joven prometedora. 6. tick, tick… Boom! 7. Maixabel. 8. Claroscuro. 9. La abuela. 10. Gunda

#44 David Martos [Onda Cero / Kinótico] 🇪🇸 @David_Martos

1. La caja. 2. Compartimento nº6. 3. Dune. 4. El acontecimiento. 5. Destello bravío. 6. La peor persona del mundo. 7. El poder del perro. 8. Seis días corrientes. 9. El amor en su lugar. 10. La vida era eso

#45 Miriam Mauti [RAI] 🇮🇹 @MiriMauti

1. Drive my car. 2. Fue la mano de Dios. 3. Un héroe. 4. West Side Story. 5. Madres paralelas. 6. El padre. 7. Minari. Historia de mi familia. 8. Cruella. 9. Judas y el Mesías negro. 10. Qui rido io

#46 Marta Medina del Valle [El Confidencial] 🇪🇸 @MartaMedinadelV

1. Annette. 2. Titane. 3. Espíritu sagrado. 4. Vortex. 5. El caballero verde. 6. Mandíbulas. 7. Dune. 8. El último duelo. 9. El poder del perro. 10. Otra ronda (Druk)

#47 Astrid Meseguer [La Vanguardia] 🇪🇸 @astridmeseguer

1. Nomadland. 2. El poder del perro. 3. Fue la mano de Dios. 4. Drive my car. 5. Dune. 6. West Side Story. 7. Petite maman. 8. CODA. 9. El buen patrón. 10. Titane

#48 Francesc Miró [Freelance] 🇪🇸 @FrancescMiro

1. Espíritu sagrado. 2. Lamb. 3. Calamity. 4. Censor. 5. El caballero verde. 6. In the Earth. 7. Destello bravío. 8. No mires arriba. 9. Annette. 10. Los Mitchell contra las máquinas

#49 Rubén Montes [laSexta] 🇪🇸@RbnMnts

1. Una joven prometedora. 2. Titane. 3. El poder del perro. 4. Benedetta. 5. Maixabel. 6. La Casa Gucci. 7. Spencer. 8. El buen patrón. 9. Libertad. 10. Luca

#50 Teresa Montoro [RNE] 🇪🇸 @HoraAmerica

1. West Side Story. 2. El buen patrón. 3. El último duelo. 4. Noche de fuego. 5. Quién lo impide. 6. Fue la mano de Dios. 7. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 8. Los lobos. 9. Dune. 10. Titane

#51 Mariane Morisawa [Freelance] 🇧🇷 @MMorisawa

1. Memoria. 2. Drive my car. 3. El poder del perro. 4. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? 5. Petite maman. 6. West Side Story. 7. Azor. 8. Titane. 9. Madres paralelas. 10. El último duelo

#52 Alejandra Musi [El Universal] 🇲🇽 @AlejandraMusi

1. El poder del perro. 2. Drive my car. 3. Petite maman. 4. C’Mon C’Mon (Siempre adelante). 5. Annette. 6. El acontecimiento. 7. Spencer. 8. The Velvet Underground. 9. Summer of soul. 10. Fue la mano de Dios

#53 Chiara Nicoletti [FRED Film Radio] 🇮🇹 @FairyK82 [*]

1. Fue la mano de Dios. 2. Compartimento nº6. 3. West Side Story. 4. La peor persona del mundo. 5. Un polvo desafortunado o porno loco. 6. Un héroe. 7. Una joven prometedora. 8. El buen patrón. 9. Nomadland. 10. Madres paralelas

#54 David Noriega [eldiario.es / Kinótico] 🇪🇸 @David_Noriega

1. Una joven prometedora. 2. Dune. 3. Madres paralelas. 4. Nomadland. 5. El buen patrón. 6. Spider-Man: No way home. 7. Benedetta. 8. Tiempo. 9. Otra ronda (Druk). 10. Maixabel

#55 Javier Ocaña [El País] 🇪🇸 @OcanaJavier

1. Annette. 2. Una joven prometedora. 3. El poder del perro. 4. El último duelo. 5. Petite maman. 6. Solo las bestias. 7. Tres pisos. 8. Otra ronda (Druk). 9. Nomadland. 10. Titane

#56 David Opie [Digital Spy] 🇬🇧 @DavidOpie

1. Flee. 2. Spencer. 3. Barb y Star van a Vista del Mar. 4. Mass. 5. Maligno. 6. Belle. 7. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. 8. El poder del perro. 9. tick, tick… Boom! 10. CODA

#57 Lorenzo Ormando [Il Venerdi / Rolling Stone Italia] 🇮🇹 @LorenzOrmando

1. Licorice Pizza. 2. El poder del perro. 3. Madres paralelas. 4. Belfast. 5. Fue la mano de Dios. 6. CODA. 7. El método Wiliams. 8. El baile de las locas. 9. tick, tick… Boom! 10. Petite maman

#58 Jorge Ortiz de Landazuri [Movistar+] 🇪🇸 @SrLandazuri

1. Fue la mano de Dios. 2. Drive my car. 3. El último duelo. 4. Petite maman. 5. El buen patrón. 6. El poder del perro. 7. Dune. 8. The Velvet Underground. 9. Palm Springs. 10. Otra ronda (Druk)

#59 Janina Pérez Arias [Kinótico / Freelance] 🇻🇪 @JaninaPerezA

1. Titane. 2. Noche de fuego. 3. Petite maman. 4. El poder del perro. 5. Flee. 6. C’Mon C’Mon (Siempre adelante). 7. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 8. Seis días corrientes. 9. El amor en su lugar. 10. tick, tick… Boom!

#60 María Pérez [losExtras.es / HOLA!] 🇪🇸 @desheredada

1. West Side Story. 2. El poder del perro. 3. Summer of soul. 4. Una joven prometedora. 5. El amor en su lugar. 6. Red Rocket. 7. The assistant. 8. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 9. Distancia de rescate. 10. La excavación

#61 Selim Petersen [SRF] 🇨🇭 @SelimPetersen

1. Dune. 2. París, distrito 13. 3. Titane. 4. La chica y la araña. 5. No mires arriba. 6. La crónica francesa. 7. El caballero verde. 8. Otra ronda. 9. Luzifer. 10. Annette

#62 Manu Piñón [Freelance] 🇪🇸 @ManuPinon

1. Petite maman. 2. First cow. 3. El poder del perro. 4. El agente topo. 5. Fue la mano de Dios. 6. Una joven prometedora. 7. Nomadland. 8. Summer of soul. 9. El buen patrón. 10. Cuestión de sangre

#63 Paulo Portugal [Esquerda / Jornal I] 🇵🇹 @PauloInsider

1. Un polvo desafortunado o porno loco. 2. Compartimento nº6. 3. Drive my car. 4. Un héroe. 5. Memoria. 6. Vortex. 7. Quién lo impide. 8. Fue la mano de Dios. 9. La metamorfosis de los pájaros. 10. The Beatles: Get back

#64 Emma P. Jones [BBC Talking Movies / BBC News Entertainment] 🇬🇧 @EmmaPJones

1. El poder del perro. 2. Compartimento nº6. 3. The lost daughter. 4. Madres paralelas. 5. Titane. 6. Fue la mano de Dios. 7. Flee. 8. West Side Story. 9. Being the Ricardos. 10. Zola

#65 Esteban Ramón [RTVE.es] 🇪🇸@rtve

1. Quo Vadis, Aida? 2. Titane. 3. West Side Story. 4. El poder del perro. 5. Drive my car. 6. Annette. 7. Un héroe. 8. Minari. Historia de mi familia. 9. Quién lo impide. 10. Petite maman

#66 Ramón Rey [Cine Maldito] 🇪🇸 @RRey

1. Malmkrog. 2. Petite maman. 3. Quién lo impide. 4. Una joven prometedora. 5. La peor persona del mundo. 6. Del inconveniente de haber nacido. 7. Espíritu sagrado. 8. La metamorfosis de los pájaros. 9. Preparativos para estar juntos un período de tiempo desconocido. 10. Una película de policías

#67 Oti Rodríguez Marchante [ABC] 🇪🇸 @OtiRMarchante

1. El amor en su lugar. 2. Drive my car. 3. El último duelo. 4. El poder del perro. 5. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 6. Otra ronda (Druk). 7. El buen patrón. 8. Quién lo impide. 9. Dune. 10. Noticias del gran mundo

#68 Alexandros Romanos Lizardos [ERT] 🇬🇷 @AlLizardos

1. tick, tick… Boom! 2. West Side Story. 3. Madres paralelas. 4. Belfast. 5. Un segundo. 6. Un polvo desafortunado o porno loco. 7. Between two worlds. 8. C’Mon C’mon (Siempre adelante). 9. Crai Nou (Blue Moon). 10. Competencia oficial

#69 Iván Romero [Sensacine México] 🇲🇽 @Chivancillo

1. Spencer. 2. West Side Story. 3. tick, tick… Boom! 4. Una joven prometedora. 5. Dune. 6. La peor persona del mundo. 7. El padre. 8. The lost daughter. 9. El poder del perro. 10. Mass.

#70 José Manuel Romero [El Cine en la SER] 🇪🇸 @JoseMRomero

1. Titane. 2. Otra ronda. 3. El poder del perro. 4. Petite Maman. 5. Los Mitchell contra las máquinas. 6. Fue la mano de Dios. 7. Playground (Un monde). 8. Nomadland. 9. Maixabel. 10. Quo Vadis, Aida?

#71 Javier Romualdo [Agencia EFE] 🇪🇸🇺🇸@JavierRomualdo

1. Fue la mano de Dios. 2. Madres paralelas. 3. Titane. 4. El poder del perro. 5. Licorice Pizza. 6. El buen patrón. 7. La crónica francesa. 8. West Side Story. 9. CODA. 10. Dune

#72 Tatiana Rosenstein [Freelance] 🇷🇺🇩🇪

1. El poder del perro. 2. Fue la mano de Dios. 3. Titane. 4. Belfast. 5. Madres paralelas. 6. La peor persona del mundo. 7. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 8. West Side Story. 9. CODA. 10. La Casa Gucci

#73 Eneko Ruiz Jiménez [El País] 🇪🇸 @enekoruizj

1. Otra ronda (Druk). 2. El último duelo. 3. El agente topo. 4. Cuestión de sangre. 5. Los Mitchell contra las máquinas. 6. No mires arriba. 7. Espíritu sagrado. 8. Benedetta. 9. El poder del perro. 10. Jinetes de la justicia

#74 Nando Salvà [El Periódico de Catalunya] 🇪🇸

1. Days (Rizi). 2. El poder del perro. 3. Drive my car. 4. First cow. 5. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 6. Petit maman. 7. El contador de cartas. 8. The Velvet Underground. 9. Un polvo desafortunado o porno loco. 10. Annette

#75 Sergi Sánchez [La Razón] 🇪🇸 @Sergisssss45

1. Memoria. 2. Drive my car. 3. Petite maman. 4. El poder del perro. 5. El caballero verde. 6. Un polvo desafortunado o porno loco. 7. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 8. Titane. 9. Espíritu sagrado. 10. Tres

#76 Elena Sánchez [RTVE] 🇪🇸 @elenassanchez_

1. Drive my car. 2. Malcolm y Marie. 3. Otra ronda (Druk). 4. Solo las bestias. 5. Nuevo orden. 6. El amor en su lugar. 7. Quo Vadis, Aida? 8. Quién lo impide. 9. La chica del brazalete. 10. Libertad / The assistant

#77 Gerardo Sánchez [Días de Cine, RTVE] 🇪🇸 @Gerardo_DDC

1. Quo Vadis, Aida? 2. Nomadland. 3. La vida de los demás. 4. Annette. 5. Hijos del sol. 6. Queridos camaradas. 7. Noticias del gran mundo. 8. El poder del perro. 9. Fue la mano de Dios. 10. En un barrio de Nueva York

#78 Ana Sánchez de la Nieta [Telva, Fila Siete] 🇪🇸 @AnaSanchezNieta

1. West Side Story. 2. Cruella. 3. No mires arriba. 4. El agente topo. 5. Luca. 6. Una joven prometedora. 7. Otra ronda (Druk). 8. Spider-Man: No way home. 9, Maixabel. 10. Última noche en el Soho

#79 Kuriko Sato [EIGA] 🇯🇵 @KurikoSato

1. Dune. 2. Annette. 3. El acontecimiento. 4. El poder del perro. 5. El último duelo. 6. Bajo los cielos del Líbano. 7. En un muelle de Normandía. 8. El contador de cartas. 9. Nitram. 10. Fue la mano de Dios

#80 Jeroen Struys [De Standaard / Nieuwsblad.be] 🇧🇪 @JeroenStruys

1. Titane. 2. Nomadland. 3. La crónica francesa. 4. El discípulo. 5. Holgut. 6. Otra ronda (Druk). 7. Una joven prometedora. 8. Playground (Un monde). 9. The assistant. 10. Minari. Historia de mi familia

#81 Ángel Suanzes [TVG] 🇪🇸 @AngelSuanzes

1. Petite maman. 2. Titane. 3. Ahed’s knee. 4. La ruleta de la fortuna y la fantasía. 5. La metamorfosis de los pájaros. 6. Seis días corrientes. 7. First cow. 8. Quién lo impide. 9. Quo Vadis, Aida? 10. La hija

#82 Cristina Teva [Movistar+] 🇪🇸

1. Fue la mano de Dios. 2. Mis hermanos y yo. 3. Annette. 4. Compartimento nº6. 5. El poder del perro. 6. El buen patrón. 7. Belfast. 8. Black Box. 9. Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido. 10. Sweat

#83 Lieven Trio [De Morgen / Studio Brussel] 🇧🇪 @l_trio [*]

1. La peor persona del mundo. 2. C'Mon C'Mon (Siempre adelante). 3. El poder del perro. 4. Licorice Pizza. 5. El padre. 6. Un héroe. 7. Una joven prometedora. 8. Un amor intranquilo. 9. Titane. 10. Playground (Un monde)

#84 Magdalena Tsanis [Agencia EFE] 🇪🇸 @magdalini

1. Fue la mano de Dios. 2. First cow. 3. Titane. 4. Annette. 5. Quo Vadis, Aida? 6. Petite maman. 7. Madres paralelas. 8. Espíritu sagrado. 9. Seis días corrientes. 10. Otra ronda (Druk)

#85 Alberto Vandenbroucke [Kinótico] 🇪🇸 @AlbertVanden

1. Quién lo impide. 2. I want to talk about Duras. 3. Una joven prometedora. 4. Quo Vadis, Aida? 5. Dune. 6. Camila saldrá esta noche. 7. Wojnarowicz: F--k You F-ggot F--ker. 8. En un barrio de Nueva York. 9. The Souvenir: Part II. 10. Spencer

#86 Anna Wollner [Freelance] 🇩🇪 @FilmAnna

1. El poder del perro. 2. Dune. 3. Spider-Man: No way home. 4. Fabian: Going to the dogs. 5. Una joven prometedora. 6. The lost daughter. 7. El hombre perfecto. 8. Spencer. 9. Otra ronda (Druk). 10. Nomadland

#87 Manu Yáñez [Otros Cines Europa] 🇪🇸 @ManuYanezM

1. Memoria. 2. Rizi (Days). 3. Benedetta. 4. El contador de cartas. 5. Tres. 6. First cow. 7. Madres paralelas. 8. Annette. 9. Karen. 10. Tres pisos

#88 Kristina Zorita [ETB] 🇪🇸 @KristinaZA

1. El poder del perro. 2. Petite maman. 3. Titane. 4. Quo Vadis, Aida? 5. Libertad. 6. Noche de fuego. 7. Playground (Un monde). 8. First cow. 9. Tres. 10. Espíritu sagrado

#89 Mikel Zumeta [Berria / Freelance] 🇪🇸 @aclimateos

1. Fue la mano de Dios. 2. El poder del perro. 3. Titane. 4. Benedetta. 5. El caballero verde. 6. Pleasure. 7. La crónica francesa. 8. Annette. 9. Spencer. 10. Quién lo impide

#90 Javier Zurro [El Español] 🇪🇸 @Zurro_85

1. El poder del perro. 2. Titane. 3. Petite Maman. 4. Quién lo impide. 5. Licorice Pizza. 6. First cow. 7. Una joven prometedora. 8. Fue la mano de Dios. 9. Los Mitchell contra las máquinas. 10. Annette

[*] Los/las votantes marcados/as con este símbolo enviaron sus listas fuera de plazo y no han sido contabilizados de cara a la clasificación final